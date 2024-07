YouTube ridiculariza quem usa um bloqueador de anúncios e deixa claro que é inútil

A batalha do YouTube contra os bloqueadores de anúncios continua bastante acesa. A empresa está disposta a fazer quaisquer alterações ou a utilizar estratégias pesadas contra os utilizadores que tentam contornar os anúncios nos vídeos. A última mudança é a mais curiosa até agora e torna o AdBlock praticamente inútil.

Nova estratégia está a deixar os utilizadores aborrecidos

Já há muitos utilizadores que estão a sofrer com a nova estratégia do YouTube, que consiste em manter o ecrã preto durante o tempo do anúncio. Por outras palavras, mesmo que os utilizadores não vejam o anúncio, demoram o mesmo tempo a começar a ver o vídeo.

O YouTube não beneficia com o facto de não mostrar o anúncio, mas deixa claro que vai lutar até ao fim e que já não será possível tirar partido do principal objetivo destes bloqueadores: ver o vídeo o mais rapidamente possível.

Se não quer ver anúncios, o YouTube deixa bastante claro: vai passar entre 6 e 20 segundos - dependendo do anúncio que ia ser mostrado - a ver um ecrã preto antes de o vídeo começar. Isto é, pelo menos, até a empresa ter uma fórmula para limitar este tipo mais sofisticado de AdBlock e poder impedi-lo de ver o vídeo se o utilizar.

YouTube limita os bloqueadores de anúncios

Embora o ecrã preto pareça estar a afetar uma boa parte dos utilizadores, ainda não foi oficializado como uma estratégia do YouTube. É provável que, mesmo que seja, nunca seja admitida publicamente.

O YouTube está a jogar o seu jogo contra os bloqueadores de anúncios, uma batalha que tem vindo a travar nos últimos meses e que, muito provavelmente, acabará por vencer pela força bruta. Para além disto, a empresa está a trabalhar para fundir a publicidade com os próprios vídeos, tornando quase impossível saltar clipes promocionais.

Isto não é surpreendente, uma vez que a publicidade é a principal fonte de rendimento da plataforma e dos seus criadores, pelo que a utilização massiva destes bloqueadores de anúncios poderia reduzir a quantidade de conteúdos carregados e a sua qualidade.

Ver alguns segundos de publicidade é o único custo para o utilizador, por isso é normal que o YouTube esteja a lutar para tornar cada vez mais difícil saltar o seu conteúdo promocional.

