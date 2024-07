Satélite espião russo continua a efetuar manobras suspeitas

A Slingshot Aerospace segue o trajeto do satélite "espião" Luch 2 da Rússia. Segundo este organismo, esta nave está agora a aproximar-se de um satélite de comunicações Intelsat.

Satélite russo poderá intercetar comunicações dos satélites em órbita?

Um satélite "inspetor" russo, conhecido como Luch 2, está novamente em movimento, continuando o seu padrão de manobras invulgares que têm levantado suspeitas na comunidade dos serviços secretos espaciais, informou a empresa de localização espacial Slingshot Aerospace a 27 de junho.

Segundo reporta a Slingshot, o satélite, que está em órbita há pouco mais de um ano, tem estado a posicionar-se perto de vários satélites de comunicações no que parece ser uma missão de recolha de sinais de inteligência em curso.

O último movimento do Luch 2, assinalado pelo sistema de localização automática do Slingshot, foi uma "grande manobra" a 23 de junho que indica que o satélite se está a deslocar em direção a um satélite de comunicações Intelsat.

A Slingshot está de olho no Luch 2 desde que foi lançado em março de 2023, e os nossos algoritmos de aprendizagem automática previram o seu próximo movimento.

Afirmou Audrey Schaffer, vice-presidente de estratégia e política da Slingshot.

A empresa prevê que o próximo objeto de interesse de Luch 2 é o satélite de comunicações Intelsat 1002.

Espera-se que o Luch 2 realize uma manobra adicional para interromper a sua deriva perto do Intelsat 1002 em 28 de junho, se continuar com seu padrão de comportamento anterior. Este comportamento espelha o do seu antecessor, o Luch Olymp-K-1, que é conhecido por atividades semelhantes de recolha de informação.

Disse Slingshot.

Satélite muito ativo perto de satélites de outros países

A empresa referiu que desde o seu lançamento, o Luch 2 tem estado notavelmente ativo, fazendo várias manobras significativas durante os seus primeiros 14 meses em órbita. A maior aproximação do satélite até à data foi com o KA-SAT 9A da Eutelsat, aproximando-se a cerca de 20 km do satélite de comunicações.

Os satélites de comunicações europeus, africanos e americanos com os quais o Luch 2 se aproximou mais, de acordo com os dados da Slingshot, são os seguintes

Schaffer observou que o Luch 2 "tem um historial de se aproximar de satélites de comunicações, e parece estar agora a reposicionar-se perto do seu próximo alvo".

Embora a Slingshot não tenha podido comentar se o Luch 2 pode intercetar comunicações encaminhadas através dos satélites de que se aproxima, a decisão da empresa de divulgar esta informação tem como objetivo permitir que os operadores de satélites "tomem decisões informadas sobre as suas naves espaciais".