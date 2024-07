Windows 11 em cerca de 30% dos PCs. Qual a versão mais popular?

O Windows continua a ser o sistema operativo mais popular do mundo. Na "linha do tempo", há máquinas com diferentes versões do sistema da Microsoft. De acordo com dados recentes, cerca de 30% dos PCs já correm Windows 11.

Windows 10 é a versão mais popular com cerca de 66%

Os dados são da Statcounter que revela que a adoção do Windows 11 continua a crescer. Segundo os últimos dados, o Windows 11 atingiu quase 30% de todos os PCs com Windows, o que é um novo recorde histórico para o sistema operativo.

Em junho de 2024, o Windows 11 aumentou a sua participação de mercado em 2,14, subindo de 27,67% para 29,71%. Será interessante nos próximos tempos saber quanto tempo "precisará" o Windows 11 para destronar o Windows 10. Atualmente o ranking do mundo Windows está assim:

Windows 10: 66,1% (-2,23)

Windows 11:29,7% (+2,14)

Windows 7: 2,95% (+0,09)

Windows 8.1: 0,4% (-0,03)

Windows XP: 0,39% (+0,02)

É verdade que apenas a Microsoft pode saber, com mais certezas, quantos dispositivos há por cada versão do Windows. Ao contrário da Apple , a Microsoft nunca partilha análises detalhadas do seu mercado de sistemas operativos para desktop. Depois, além das versões originais, nestes dados não são contabilizados os sistemas piratas.