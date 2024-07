OpenAI apresenta o GPT-4o mini, uma IA melhor e mais barata para o ChatGPT

A OpenAI revelou um novo modelo de linguagem que irá alimentar o ChatGPT daqui para a frente. Conhecido como GPT-4o mini, este modelo é uma versão reduzida do GPT-4o, o seu LLM mais poderoso até à data, lançado há alguns meses. A empresa menciona que este é muito menor e mais barato do que outros modelos em tamanho real, sem sacrificar o desempenho.

Nova IA supera o Gemini 1.5 Flash e o Claude 3 Haiku

De acordo com a OpenAI, o GPT-4o mini é melhor do que outros modelos pequenos em tarefas de raciocínio que envolvem visão e texto. A empresa afirma que a sua nova IA supera o Gemini 1.5 Flash e o Claude 3 Haiku nos testes MMLU. Além disso, o novo modelo supera o GPT-4 nas preferências de conversa na LMSYS Chatbot Arena.

Em termos de especificações, o GPT-4o mini tem uma janela de contexto de 128.000 tokens. O conjunto de dados de treino decorre até outubro de 2023, pelo que apresentará informações mais recentes do que o GPT-3.5.

A OpenAI menciona que seu modelo suporta texto e visão na API e oferecerá suporte multimodal no futuro.

GPT-4o mini é mais leve e mais potente do que o GPT-3.5 Turbo

A OpenAI revelou que o GPT-4o mini vai substituir o GPT-3.5 Turbo em todas as versões do ChatGPT, incluindo a versão gratuita. A mudança é justificada, uma vez que o novo modelo não é apenas mais leve, mas também mais poderoso do que o seu antecessor.

A empresa de tecnologia menciona que o GPT-4o mini supera o GPT-3.5 Turbo no raciocínio multimodal. Por outro lado, a IA inclui as mesmas medidas de segurança que o seu irmão mais velho. A OpenAI refere que o GPT-4o mini é o primeiro modelo a aplicar um método de hierarquia de instruções para evitar piratarias. Isso melhorará a capacidade de resistir ao jailbreak ou à extração de prompts do sistema.

O GPT-4o mini estará disponível daqui para a frente no ChatGPT como substituto do GPT-3.5 Turbo.

Esperamos que o GPT-4o mini expanda significativamente a gama de aplicações criadas com IA, tornando a inteligência muito mais acessível.

Afirmou a OpenAI.

