A Tesla continua apostada em aumentar as suas linhas de produção na Europa, com a implementação de uma nova Gigafactory. Espanha parecia ser o local escolhido, com Valência a estar no topo. Esse plano pode ter caído por terra, depois de ter vindo a público cedo demais.

A notícia é do início de junho e dava como certo que Valência ia receber uma nova Gigafactory. A empresa de Elon Musk ia apostar em Espanha e ali criar mais um ponto de construção dos carros da marca, num investimento estimado de 4,5 mil milhões de euros.

O facto desse plano ter vindo a público parece ter mudado tudo e o plano da nova fábrica da Tesla em Valência poderá ter sido terminado abruptamente. Do que avançam, a Tesla terá ficado "muito zangada" quando este tema foi revelado antes do tempo.

Foi o que Ximo Puig explicou recentemente, segundo as fontes consultadas por este jornal. “Ximo Puig disse que a questão da Tesla veio à tona através de um vazamento interno que deixou a Tesla muito irritada”, explicam aqueles que falaram com ele. O “vazamento interno”, que Ximo Puig apenas esclareceu que não foi dele, gerou “um problema sério” com a empresa de Elon Musk que, desde que soube que as negociações confidenciais com a Generalitat haviam sido divulgadas, considerou as negociações terminadas.

A informação acima está a ser avançada e surge do próprio Ximo Puig, Presidente da Generalidade Valenciana. Esta entidade estaria a negociar com a Tesla o local da nova Gigafactory em território espanhol

Não se sabe agora se a Tesla terá decidido sair de Espanha e irá escolho outro país próximo ou se terá apenas descartado a opção Valência. É certo que a marca quer alargar a presença na Europa e tem procurado novos locais para se implementar.

Esta Gigafactory poderia ser uma excelente oportunidade para Portugal. Há muito que se fala dessa possibilidade, mesmo antes da escolha da Alemanha ter recebido a primeira fábrica da marca em território europeu.