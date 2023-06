O Android é atualmente uma das marcas mais importantes da Google e uma das mais utilizadores atrai para este ecossistema. Garante uma identificação única do seu sistema operativo, mas é também muito mais. Agora, há uma mudança da Google a caminho, que vai mudar o Android de vez.

Há um novo logótipo do Android a caminho

Desde sempre que o conhecido robot verde está associado ao Android. Nem sempre teve esta cor, mas sempre foi uma imagem de marca única e que nos habituámos a ver como um elemento deste ecossistema dos smartphones da Google.

Depois de muitas mudanças de imagem que tem sofrido, é hora de vermos chegar mais uma. A Google anunciou formalmente uma alteração que já vinha a mostrar desde o início do ano e que já nos habituámos a ver presente. O seu ícone passa a ser apenas a cabeça do robot, mas com uma imagem 3D.

Google quer mudar esta imagem

Ao mesmo tempo, este famoso ícone perde a sua simplicidade e ganha novos elementos estéticos. O mais visível, para além da parte 3D, está em alguns reflexos de luz que vai ter presente, dando-lhe uma visibilidade maior e um maior destaque.

Esta, ainda assim, é muito semelhante à cabeça do robot atual e que surgiu em 2019. ainda assim, consegue destacar-se muito melhor com os novos efeitos que foram aplicados nesta nova imagem. Além disso, e para ter ainda mais destaque, passa a ter os olhos pretos

Novo design chega a outras áreas

A somar ao novo logótipo há ainda que contar com um novo grafismo na sua fonte e um pormenor na tipografia. Apesar de ter historicamente um logotipo em minúsculas este novo logotipo usa um A maiúsculo. A fonte também foi ligeiramente alterada, mas deverá passar despercebida à maioria.

Do que a Google revelou em comunicado, este novo logótipo tem surgido de forma discreta desde a CES 2023. Agora assume-se e passa a ser o padrão da Google para a marca do seu sistema operativo dedicado aos smartphones.