Análise: coluna bluetooth Tronsmart Bang Mini

A coluna bluetooth Tronsmart Bang que aqui testámos ganhou uma versão mini. A Tronsmart Bang Mini é uma versão obviamente mais pequena e com algumas diferenças em termos de funcionalidades e especificações, e com uma portabilidade ainda maior.

Venha conhecer esta nova proposta da Tronsmart que, uma vez mais, surpreendeu pela qualidade de som e de construção.

Principais especificações Tronsmart Bang Mini

A nova coluna Tronsmart Bang Mini mantém o design da versão que já testámos, mas, tal como o nome indica, é uma versão mais pequena. Apresenta-se com ligação Bluetooth 5.3, e com uma potência de 50W. Integra dois tweeters e dois woofers, para uma reprodução de som de qualidade e envolvente.

Inclui também o sistema de luzes LED que se adapta à batida da música. A bateria que integra garante, segundo o fabricante, consegue uma reprodução de música durante cerca de 15 horas, com o volume a 50%.

A coluna integra tecnologia patenteada SoundPulse, proporcionando um som mais alto e de maior potência do que as colunas comuns. Outra das particularidades é que tem TWS para se ligar a outra coluna igual.

Adicionalmente, tem certificação IPX6, de resistência a água, e permite carregar outros dispositivos como um powerbank.

Construção e design

A Tronsmart Bang Mini tem uma construção robusta e pesada. As dimensões são de 302 x 125 x 173mm e pesa 2,37 kg, combinando o plástico com uma malha macia na zona dos altifalantes, e com a borracha dos botões.

Tem uma pega que acompanha toda a estrutura, com a inscrição da marca e com o NFC. Nas laterais, destacam-se as luzes LED que variam de cor ao ritmo da música. Nas laterais e na frente ao centro estão também posicionadas as "membranas de ressonância" para os graves.

Abaixo da pega, para o lado da frente, existem vários botões começando pelo Power, um botão para baixar o volume com um toque curte ou para recuar na playlist com um toque longo, o botão play/pause, para aumentar o volume ou avançar na música, o botão para SoundPulse, seguido do botão para ativar o emparelhamento stereo com outra coluna igual. Existe ainda um botão para troca dos modos de luz.

Além dos botões, nesta zona existem ainda algumas indicações luminosas, como o indicador de bateria, o indicador de bluetooth, do SoundPulse abaixo do respetivo botão, bem como do emparelhamento stereo.

O manual, estão indicadas todas as ações que os botões permitem executar, além das óbvias que têm associadas.

Na traseira encontram-se as várias interfaces de ligação protegidas por uma borracha forte, garantindo assim a proteção contra entrada de água. Tem uma porta USB-A, uma USB-C, porta aux-in e slot para cartão microSD.

Conectividade

A tecnologia Bluetooth 5.3 não é só para reprodução de música, mas também para chamadas, já que dispõe de microfones. A coluna vem ainda com NFC, o que permite fazer um emparelhamento bluetooth rápido, evitando os passos adicionais habituais para emparelhar.

Ao contrário de outras colunas da fabricante, nomeadamente a Bang, esta não tem aplicação associada, pelo que é ligar e usar.

A Bang Mini tem tecnologia TWS pelo que pode ser ligada a outra coluna igual para que a música seja reproduzida com mais potência em simultâneo nas duas colunas e sem qualquer desfasamento.

Qualidade de som

A coluna Tronsmart Bang Mini foi criada para estar colocada, essencialmente, em espaços abertos (ao ar livre) ou em salões de grande dimensão. Uma vez que é relativamente pequena e à prova de água, pode, literalmente

Tem uma amplitude de som muito grande, onde se destacam os graves e os agudos equilibrados. Com o som num nível muito elevado ainda se garante que não há distorção de som, mesmo no máximo.

Há ainda que destacar a tecnologia SoundPulse que realmente garante um aumento do volume, sem que isso prejudique a qualidade da reprodução.

Em termos de qualidade de som, para as especificações que tem não existem aspetos negativos a apontar.

Veredicto

Em resumo, a reprodução de som, fiabilidade de comunicação e interfaces de ligação são fatores a destacar positivamente. A qualidade de som e o seu equilíbrio juntam-se ao conjunto de aspetos positivos, onde poderá esperar um nível sonoro muito elevado, olhando à dimensão que tem e a ser alimentada por uma bateria.

A bateria garante uma autonomia de cerca de 14 horas, com uma utilização para música ambiente. Este tempo baixou ligeiramente para as 10 horas, com volume mais elevado, em cerca de 75%. Em qualquer um dos cenários, é uma autonomia muito interessante. Mais ainda porque a Bang Mini pode funcionar como powerbank, podendo deixar o smartphone à carga enquanto a música reproduz.

Um dos pontos a referir como negativo é não existência da aplicação compatível, para possível ajuste dos modos de reprodução, gestão de bateria e eventualmente até das cores dos LEDs.

A nova coluna portátil Tronsmart Bang Mini está disponível por 69,90€, utilizando o cupão de 30% disponível na Amazon.es, válido até 31 de outubro. O envio é rápido e seguro, com a qualidade que já conhecemos da Amazon. Saiba mais na página oficial.

Tronsmart Bang Mini