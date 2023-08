Será hoje ao final do dia que a Apple vai apresentar os seus resultados financeiros do segundo trimestre de 2023. Olhando aos últimos meses, esperar-se-ia que estes continuassem a senda de excelentes valores. A verdade é que os analistas estão a prever que haja uma queda para valores de 2016 e que o iPhone seja o culpado.

A Apple tem mostrado ao mercado que está numa sequência de bons resultados nos trimestres fiscais. A cada novo período a marca volta a bater recordes e a arrecadar mais uns mil milhões de dólares em vendas de dispositivos e de serviços.

O cavalo de batalha da marca tem sido nos últimos anos o iPhone, que tem alavancado os resultados e dominado as vendas, que dentro do ecossistema Apple, quer contra a concorrência. Infelizmente, e segundo os analistas, o segundo trimestre de 2023 poderá mudar tudo.

A informação é avançada agora e é bastante clara sobre o que o mercado está à espera. A previsão geral é de que a queda nas receitas vá ser de 1,6%, uma vez que a venda do iPhones recuou 2% no período estudado por mais de 24 analistas de mercado.

Durante o mesmo período do ano passado, a Apple viu as suas vendas crescerem 3% e os números deste ano comprovam uma desaceleração económica global

No último trimestre fiscal de 2023, que terminou em março a Apple ainda tinha conseguido ver as vendas do iPhone crescerem 1,5%. Este cenário é algo que não deve se repetir até o lançamento dos próximos modelos, a família iPhone 15.

Para estes analistas, muitos consumidores estão a atrasar a intenção de compra por aguardarem que os novos modelos as novidades importantes esperadas. Aqui temos, como exemplo, a chegada da porta USB-C, uma construção em titânio e até um aumento na capacidade de bateria.

Mesmo com este cenário, com o abrandamento da economia nos EUA e a incerteza das vendas da Apple podem ser afetadas. O analista Bob O`Donell, resumiu a situação revelando que a Apple não está imune às tendências macroeconômicas gerais, mas continuará a definir o ritmo da indústria global de smartphones por algum tempo.

Resta então aguardar pelo final do dia de hoje e ver como será a apresentação de resultados da Apple. Tudo estará focado principalmente nos números de vendas do iPhone, o que condicionará os resultados financeiros da empresa.