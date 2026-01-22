China tem um carro elétrico com autonomia para ir de Chaves ao Algarve e voltar

A China garante ter um carro elétrico que ultrapassa os 1.500 km de autonomia. E quer vendê-lo em 2026. Chama-se Liefeng e tem a Chery por trás.

Liefeng vai dos 0 aos 100 km/h em pouco mais de 3 segundos.

Uma empresa chinesa anunciou um veículo que promete superar os 1.500 quilómetros de autonomia graças a uma bateria de estado sólido. O projeto é impulsionado pela Chery, que prevê comercializar este modelo em 2026 sob a sua marca premium Exeed, colocando a tecnologia no centro do debate industrial.

O modelo escolhido como ponta de lança é o Liefeng, um shooting brake conceptual concebido como montra tecnológica. A empresa sustenta que este automóvel não só alarga os limites atuais do carro elétrico, como também introduz soluções pensadas para um uso real e prolongado, afastadas de protótipos meramente experimentais.

Bateria de estado sólido como eixo do projeto

O coração do Liefeng é uma bateria desenvolvida pelo instituto de investigação de baterias da Chery, com uma densidade energética de 600 Wh/kg. Este valor representa um salto relevante face às baterias de iões de lítio convencionais e ajuda a explicar a ambiciosa autonomia anunciada pelo fabricante chinês.

A tecnologia utilizada dispensa eletrólitos líquidos e aposta em eletrólitos sólidos, uma opção que visa melhorar a segurança e a estabilidade do sistema. Entre as várias linhas de desenvolvimento existentes, a Chery optou pela via do eletrólito de óxido, considerada uma das mais promissoras para futura industrialização.

Carro elétrico com desempenho em frio e elevadas prestações

Um dos argumentos mais destacados do Liefeng é o seu comportamento em temperaturas extremas. Segundo a informação divulgada pela empresa, a bateria mantém um funcionamento estável a -30 ºC, um cenário que costuma reduzir drasticamente a autonomia dos veículos elétricos atuais.

O conjunto técnico é completado por uma arquitetura elétrica de 800 volts e um motor capaz de atingir 30.000 rotações por minuto. Com esta configuração, o fabricante garante uma aceleração dos 0 aos 100 km/h em menos de três segundos e uma velocidade máxima de 260 km/h.

Implementação gradual antes da produção em massa

O plano de desenvolvimento da Chery prevê um lançamento faseado. Durante 2026, as primeiras unidades equipadas com esta bateria de estado sólido serão destinadas a frotas de aluguer e serviços de mobilidade, com o objetivo de recolher dados reais de utilização.

A produção em grande escala ficaria reservada para 2027, dependendo dos resultados obtidos.