Tesla acusada de alterar conta-quilómetros dos carros elétricos para fugir às garantias

Os problemas da Tesla parecem não abrandar, ainda que a maioria esteja associada ao seu responsável máximo. Ainda assim, existem outras situações em que a empresa certamente não quereria estar em volvida. A mais recente vem colocar a Tesla em tribunal, com uma queixa de que altera os conta-quilómetros dos seus carros elétricos para fugir às garantias.

Tesla acusada de alterar conta-quilómetros

A Tesla enfrenta uma proposta de ação coletiva por alegações de que estaria a acelerar os conta-quilómetros para os seus veículos saírem da garantia mais rapidamente. De acordo com um relatório da Reuters, isto tornaria mais fácil para a empresa não ter de pagar por reparações.

Nyree Hinton,O autor do caso, alega que os odómetros da Tesla são concebidos para mudar conforme o consumo de energia, o comportamento do condutor e algoritmos preditivos misteriosos, e não com a quilometragem real percorrida. Disse que o odómetro do Modelo Y 2020 que comprou em dezembro de 2022 tinha 59.178 km no momento da compra.

hinton-v-tesla-inc-et-al

Hinton alega que o conta-quilómetros subiu 115 km por dia, quando conduziu apenas cerca de 32 km. Fez comparações com os seus outros veículos e concluiu que o conta-quilómetros andava, no mínimo, 15 por cento mais depressa. Isto fez com que a sua garantia básica de 80.000 km expirasse antes do previsto, o que o obrigou a pagar uma conta de 10.000 dólares pela reparação da suspensão.

Serviria para fugir às garantias dos carros

A queixa é clara e relata que ao ligar os limites de garantia e os limites de quilometragem de aluguer a leituras inflacionadas do 'conta-quilómetros', a Tesla aumenta o valor da reparação. Isso também reduz as obrigações de garantia e obriga os consumidores a comprar garantias alargadas prematuramente.

Hinton pede uma indemnização para si, mas também danos punitivos para todos os condutores de Tesla na Califórnia. Isto abrange mais de um milhão de veículos, de acordo com documentos judiciais. A Tesla negou todas as alegações no processo. Fóruns de veículos elétricos e subreddits relacionados, no entanto, estão repletos de queixas sobre o odómetro envolvendo a empresa.

Claro que esta não é a primeira vez que a Tesla é acusada de mentir sobre os dados de quilometragem. A fabricante automóvel enfrentou um litígio que a acusou de inflacionar os campos de condução de veículos. Foi também acusado de formar uma “Equipa de Desvio” secreta que cancelaria compromissos de serviços relacionados com o alcance.