Planos da Apple resultaram e a Foxconn já começou a montar o iPhone 16e no Brasil

Ainda que estejam em pausa por 90 dias, as tarifas impostas por Donald Trump às importações vão ser uma realidade. Estas vão fazer disparar o preço de quase tudo nos EUA e há já quem se esteja a preparar para o pior. A Apple é um desses casos e várias medidas foram já tomadas. A mais recente dá conta de que a Foxconn já começou a montar o iPhone 16e no Brasil.

Foxconn já monta o iPhone 16e no Brasil

Apesar de ainda não haver nada concreto, é esperado que o preço do iPhone, e de todos os produtos da Apple, dispare. Este é o resultado mais prático das medidas que o presidente dos EUA está a tomar e que parecem ser um furacão nos mercados em todo o planeta, afetando mesmo os que julgavam estar mais protegidos.

A Apple poderá ser uma das mais atingidas por estas medidas, com o iPhone a ver o seu preço disparar. A empresa de Tim Cook tomou de imediato algumas medidas, mas que certamente não vão ser suficientes. Claro que Apple poderá absorver este impacto nos preços, mas isso reduzirá drasticamente as margens de lucro da empresa.

Assim, e como reposta, o principal fabricante contratado da Apple, a Foxconn, tem vindo a diversificar as suas instalações de montagem do iPhone para além da China. Um rumor recente sugeriu que a Apple está a procurar expandir o fabrico do iPhone no Brasil e agora existe a confirmação de que as unidades do iPhone 16e vendidas no Brasil são fabricadas localmente na fábrica da Foxconn em Jundiaí, São Paulo.

Planos da Apple começam a resultar

Tal como foi noticiado, as caixas de retalho do iPhone 16e vendidas no Brasil apresentam uma etiqueta “Montado no Brasil – Indústria Brasileira”. Os dispositivos vêm com o número de modelo A3409 e o identificador MD1R4BR/A. Desta forma, fica claro que a decisão da Apple está a começar a tomar forma.

Esta não é a primeira vez que a Foxconn fabrica iPhones no Brasil, uma vez que a Foxconn tem vindo a montar o iPhone SE 2020, bem como os modelos-base do iPhone 13, 14, 15 e 16. Face às recentes tarifas do Dia da Libertação, a Apple está a procurar expandir a sua presença em países com tarifas mais favoráveis, e o imposto de importação de 10% do Brasil é um dos mais baixos.

Provavelmente a Apple irá usar este plano para conseguir manter mais controlado o preço do iPhone nos seus diferentes modelos. Eventualmente irá alargar a produção a novos modelos e assim tentar conter a escalada de preços esperada para muito em breve.