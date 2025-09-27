Ford Modelo T: o carro que colocou o mundo sobre rodas há 117 anos

Em 1908, a Ford lançou um automóvel que viria a mudar para sempre a forma como o mundo se deslocava. O Modelo T não foi apenas um carro: foi o símbolo da democratização do transporte individual. Como há 117 anos, hoje o mundo observa uma nova revolução automobilística.

O nascimento de uma revolução automóvel

Foi precisamente no dia 27 de setembro de 1908, que o primeiro Ford Modelo T saiu da linha de montagem da fábrica da Piquette Avenue, em Detroit. A grande inovação não foi apenas o carro em si, mas o processo de fabrico.

Henry Ford introduziu em 1913 a linha de montagem em série, que reduziu drasticamente o tempo de produção, de mais de 12 horas para cerca de 90 minutos por veículo.

Factos técnicos e características marcantes

O Modelo T era um carro simples, robusto e pensado para resistir às estradas irregulares da época.

Motor : 4 cilindros em linha, 2.9 litros, 20 cavalos de potência.

: 4 cilindros em linha, 2.9 litros, 20 cavalos de potência. Transmissão : sistema planetário de 2 velocidades.

: sistema planetário de 2 velocidades. Velocidade máxima : cerca de 72 km/h.

: cerca de 72 km/h. Consumo médio: entre 11 e 18 litros/100 km, dependendo das condições.

Uma curiosidade é que o Modelo T podia ser abastecido tanto com gasolina como com etanol, algo visionário para a época.

Vendas e preço acessível

Entre 1908 e 1927 foram produzidas mais de 15 milhões de unidades, tornando-o o automóvel mais vendido do mundo até ser ultrapassado pelo Volkswagen Carocha décadas mais tarde.

O preço foi outro fator determinante para o seu sucesso. Em 1908, custava cerca de 850 dólares (o equivalente a mais de 25.000 dólares atuais, ou 21 mil euros), mas com a produção em massa o preço caiu para apenas 260 dólares (222 euros) em 1925, tornando-o acessível à classe média americana.



Com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, em 1914, os Fords Modelo T participaram da ação. Estes Modelos T foram adquiridos por organizações aliadas e associadas de concessionárias Ford na Grã-Bretanha e na França, com as primeiras ambulâncias do Serviço de Campo Americano aparecendo na linha de frente, trabalhando no transporte de feridos franceses em 1915.

10 curiosidades sobre o Ford Modelo T

Qualquer cor, desde que fosse preta: apesar da fama, nem sempre foi assim: até 1914 o Modelo T era vendido em várias cores. A padronização para o preto deveu-se ao facto de esta tinta secar mais rápido, acelerando a produção. Primeiro carro produzido em massa: a introdução da linha de montagem em 1913 reduziu o tempo de fabrico de 12 horas para apenas 90 minutos por veículo. Mais de 15 milhões vendidos: entre 1908 e 1927 foram fabricados mais de 15 milhões de unidades, recorde mundial que só foi batido pelo Volkswagen Carocha em 1972. Preço a cair para todos comprarem: o Modelo T começou a custar cerca de 850 dólares, mas em 1925 já era vendido a apenas 260 dólares, o que o tornou acessível a grande parte das famílias americanas. Arranque complicado: os primeiros Modelos T não tinham motor de arranque elétrico: era preciso usar uma manivela na frente do carro, um processo arriscado que podia até partir o pulso do condutor. Multicombustível antes do tempo: o Modelo T podia funcionar tanto a gasolina como a etanol, algo bastante avançado para a época. Suspensão adaptada às estradas rurais: o carro foi desenhado para resistir a estradas de terra e lama. A altura ao solo e os pneus robustos faziam dele um verdadeiro “todo-o-terreno” do início do século XX. Comandos pouco intuitivos: a caixa de duas velocidades era acionada por pedais, não por alavancas, tornando a condução do Modelo T muito diferente dos carros atuais. O “carro universal”: era conhecido como o “Universal Car”, porque podia ser usado tanto por famílias, como por agricultores ou pequenos empresários, adaptando-se a várias funções. Fim de produção em 1927: o último Modelo T saiu da linha de montagem em 26 de maio de 1927. Henry Ford participou pessoalmente na cerimónia, acompanhado pelo seu filho Edsel.

Do Modelo T ao futuro elétrico

O Ford Modelo T representou a democratização do automóvel, levando a mobilidade a milhões de pessoas e transformando a sociedade do início do século XX.

Hoje, mais de um século depois, vivemos uma nova transição: do motor de combustão para os carros elétricos.

Tal como o Modelo T abriu caminho para a massificação dos veículos a gasolina, os próximos anos dirão quais serão os “Modelos T elétricos” capazes de tornar a mobilidade sustentável acessível a todos.