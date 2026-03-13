Governo aprova desconto para o gasóleo e gasolina. Saiba quanto!

O Governo português decidiu aplicar uma nova redução temporária e extraordinária das taxas unitárias do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP) aplicáveis, no continente, ao gasóleo e à gasolina sem chumbo, já que ambos subiram mais de 10 cêntimos, esta semana.

Conforme informámos, a instabilidade no Estreito de Ormuz está a ter impacto direto nos preço dos combustíveis, que deveriam aumentar 10 cêntimos na próxima semana, segundo as previsões desta manhã.

Entretanto, num comunicado, o Ministério das Finanças informou que o Governo português aprovou novas descidas extraordinárias das taxas do ISP aplicáveis no continente, que deverão representar uma "poupança real" de:

1,8 cêntimos por litro de gasóleo;

3,3 cêntimos por litro de gasolina.

Além dos descontos extraordinários e temporários da semana passada, os clientes dos postos de combustível "irão poupar no total na próxima semana 6,1 cêntimos no gasóleo e 3,3 cêntimos na gasolina face aos preços da semana de 02 a 06 de março".

A gasolina sem chumbo passa, agora, a ser abrangida por esta redução das taxas do ISP, uma vez que "vai ultrapassar um aumento de 10 cêntimos face ao preço de 02 a 06 de março".

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