Governo aprova desconto para o gasóleo e gasolina. Saiba quanto!
O Governo português decidiu aplicar uma nova redução temporária e extraordinária das taxas unitárias do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP) aplicáveis, no continente, ao gasóleo e à gasolina sem chumbo, já que ambos subiram mais de 10 cêntimos, esta semana.
Conforme informámos, a instabilidade no Estreito de Ormuz está a ter impacto direto nos preço dos combustíveis, que deveriam aumentar 10 cêntimos na próxima semana, segundo as previsões desta manhã.
Entretanto, num comunicado, o Ministério das Finanças informou que o Governo português aprovou novas descidas extraordinárias das taxas do ISP aplicáveis no continente, que deverão representar uma "poupança real" de:
- 1,8 cêntimos por litro de gasóleo;
- 3,3 cêntimos por litro de gasolina.
Além dos descontos extraordinários e temporários da semana passada, os clientes dos postos de combustível "irão poupar no total na próxima semana 6,1 cêntimos no gasóleo e 3,3 cêntimos na gasolina face aos preços da semana de 02 a 06 de março".
A gasolina sem chumbo passa, agora, a ser abrangida por esta redução das taxas do ISP, uma vez que "vai ultrapassar um aumento de 10 cêntimos face ao preço de 02 a 06 de março".
Leia também:
“…1,8 cêntimos por litro de gasóleo;
3,3 cêntimos por litro de gasolina. …”
É para rir ou para chorar?
Deve ser para se contentar, já que outros sectores não têm de pagar essa diferença.
Eu acho cque é para ficarmos mesmo maluco e irmos direito para o manicómio…….
Havia sempre a hipótese de baixar mais o ISP sobre o gasóleo e da gasolina, indo buscar essa receita a outros impostos, a contribuintes com carros e sem carros. Que impostos é que sugeres que se aumentasse para baixar mais o ISP sobre o gasóleo e a gasolina?
Amigo max não é obrigatorio cortar noutros impostos, ele calculam o valor a receber em todos os impostos no orçamento, bastava fazer o desconto igual para nao ganharem a mais neste imposto, ou seja ganhavam o que estava previsto.
Percebes?
Ó amigo, quando perceberes mais disto que eu pago-te um copo. O que estão a fazer é baixarem o ISP para compensar o valor cobrado a mais no IVA, para que a soma do valor cobrado dos dois (ISP+IVA), por litro de combustível ,fique igual.
Para que a soma ISP+IVA diminua é preciso ir buscar receita a outros impostos, percebes?
Devia era acabar com a dupla tributação vergonhosa que é ter de pagar IVA sobre outros impostos e taxas.
Para isso tinham de acabar com a dupla tributação de outras taxas, o que fazia aumentar a taxa de iva.
Montenegro o solidário!!!
Sinto que estou a viver no passado o futuro nunca mais se manifesta, andamos sempre na lama.
Que Fartura! mais uma vez é irônico estes descontos…
Não publicaram os números com as contas, mas as regras são conhecidas:
Max 12 de Março de 2026 às 00:57
O mecanismo de compensação dos impostos ficou explicado na Portaria n.º 107-G/2026/1. de 6 de março:
– tomando por base os preços da gasolina e do gasóleo e o valor dos impostos (ISP e IVA) na semana de 2 a 6 de março
– na semana de 9 a 13 de março e em cada uma das semanas seguintes, se o preço da gasolina ou do gasóleo for superior em mais de 10 cêntimos face aos preços da semana de 2 a 6 de março, o valor do ISP é ajustado (diminui) para compensar o aumento do valor do IVA – ou seja o total dos impostos (ISP+IVA) mantém-se igual ao da semana de 2 a 6 de março.
– na semana de 9 a 13 de maço o preço do gasóleo ultrapassou os 10 cêntimos e a gasolina não, pelo que só o ISP do gasóleo baixou, por essa Portaria, 3, 55 cêntimos/L
– na próxima semana, de 16 a 20 de março (e seguintes, enquanto houver desconto) , se os preços da gasolina e do gasóleo forem superiores em mais de 10 cêntimos aos da semana de 2 a 6 de março, o governo aprova nova portaria com o desconto no ISP da gasolina e o ajustamento no desconto do ISP do gasóleo.
O que é isto da “poupança real” mencionada no post, ou seja, o que se vai pagar a menos por ter sido introduzido (no caso da gasolina) e reforçado (no caso do gasóleo) o desconto no ISP:
– Na gasolina, que não tinha desconto no ISP, passa a ter um desconto de 2,7 cêntimos. Como sobre o ISP incide IVA, o total na diminuição dos impostos (ISP+IVA) é 2,7 x 1,23 = 3,3 cêntimos
– No gasóleo, que já tinha um desconto de 3,55 cêntimos, acresce 1,4 cêntimos, passando para 4,95 cêntimos, de que resulta o total na diminuição dos impostos (ISP+IVA) de 4,95 x 1,23 = 6,1 cêntimos.