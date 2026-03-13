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Governo aprova desconto para o gasóleo e gasolina. Saiba quanto!

· Motores/Energia 13 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Yamahia says:
    13 de Março de 2026 às 13:37

    “…1,8 cêntimos por litro de gasóleo;
    3,3 cêntimos por litro de gasolina. …”
    É para rir ou para chorar?

    Responder
    • JL says:
      13 de Março de 2026 às 13:41

      Deve ser para se contentar, já que outros sectores não têm de pagar essa diferença.

      Responder
    • Luis Henrique Silva says:
      13 de Março de 2026 às 13:47

      Eu acho cque é para ficarmos mesmo maluco e irmos direito para o manicómio…….

      Responder
    • Max says:
      13 de Março de 2026 às 14:23

      Havia sempre a hipótese de baixar mais o ISP sobre o gasóleo e da gasolina, indo buscar essa receita a outros impostos, a contribuintes com carros e sem carros. Que impostos é que sugeres que se aumentasse para baixar mais o ISP sobre o gasóleo e a gasolina?

      Responder
      • O Justiceiro says:
        13 de Março de 2026 às 14:51

        Amigo max não é obrigatorio cortar noutros impostos, ele calculam o valor a receber em todos os impostos no orçamento, bastava fazer o desconto igual para nao ganharem a mais neste imposto, ou seja ganhavam o que estava previsto.

        Percebes?

        Responder
        • Max says:
          13 de Março de 2026 às 15:22

          Ó amigo, quando perceberes mais disto que eu pago-te um copo. O que estão a fazer é baixarem o ISP para compensar o valor cobrado a mais no IVA, para que a soma do valor cobrado dos dois (ISP+IVA), por litro de combustível ,fique igual.
          Para que a soma ISP+IVA diminua é preciso ir buscar receita a outros impostos, percebes?

          Responder
  2. há cada gajo says:
    13 de Março de 2026 às 13:46

    Devia era acabar com a dupla tributação vergonhosa que é ter de pagar IVA sobre outros impostos e taxas.

    Responder
  3. TrolhaMen says:
    13 de Março de 2026 às 13:50

    Montenegro o solidário!!!

    Responder
  4. Gringo Bandido says:
    13 de Março de 2026 às 14:07

    Sinto que estou a viver no passado o futuro nunca mais se manifesta, andamos sempre na lama.

    Responder
  5. Lumia says:
    13 de Março de 2026 às 14:09

    Que Fartura! mais uma vez é irônico estes descontos…

    Responder
  6. Max says:
    13 de Março de 2026 às 14:18

    Não publicaram os números com as contas, mas as regras são conhecidas:
    Max 12 de Março de 2026 às 00:57
    O mecanismo de compensação dos impostos ficou explicado na Portaria n.º 107-G/2026/1. de 6 de março:
    – tomando por base os preços da gasolina e do gasóleo e o valor dos impostos (ISP e IVA) na semana de 2 a 6 de março
    – na semana de 9 a 13 de março e em cada uma das semanas seguintes, se o preço da gasolina ou do gasóleo for superior em mais de 10 cêntimos face aos preços da semana de 2 a 6 de março, o valor do ISP é ajustado (diminui) para compensar o aumento do valor do IVA – ou seja o total dos impostos (ISP+IVA) mantém-se igual ao da semana de 2 a 6 de março.
    – na semana de 9 a 13 de maço o preço do gasóleo ultrapassou os 10 cêntimos e a gasolina não, pelo que só o ISP do gasóleo baixou, por essa Portaria, 3, 55 cêntimos/L
    – na próxima semana, de 16 a 20 de março (e seguintes, enquanto houver desconto) , se os preços da gasolina e do gasóleo forem superiores em mais de 10 cêntimos aos da semana de 2 a 6 de março, o governo aprova nova portaria com o desconto no ISP da gasolina e o ajustamento no desconto do ISP do gasóleo.

    Responder
    • Max says:
      13 de Março de 2026 às 15:17

      O que é isto da “poupança real” mencionada no post, ou seja, o que se vai pagar a menos por ter sido introduzido (no caso da gasolina) e reforçado (no caso do gasóleo) o desconto no ISP:
      – Na gasolina, que não tinha desconto no ISP, passa a ter um desconto de 2,7 cêntimos. Como sobre o ISP incide IVA, o total na diminuição dos impostos (ISP+IVA) é 2,7 x 1,23 = 3,3 cêntimos
      – No gasóleo, que já tinha um desconto de 3,55 cêntimos, acresce 1,4 cêntimos, passando para 4,95 cêntimos, de que resulta o total na diminuição dos impostos (ISP+IVA) de 4,95 x 1,23 = 6,1 cêntimos.

      Responder

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