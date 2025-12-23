OpenAI dá novas opções de personalidade ao ChatGPT! Explore e torne-o mais pessoal

Depois de saber que o modo adulto do ChatGPT será lançado no primeiro trimestre de 2026, a OpenAI atualizou a sua app para que os utilizadores possam escolher o nível de entusiasmo, cordialidade e utilização de emojis. Estas opções tornam o ChatGPT ainda mais pessoal. Por agora, a OpenAI trouxe quatro novas definições.

OpenAI dá novas opções de personalidade ao ChatGPT

A primeira é a "Cordialidade", que se refere ao tom amigável e acessível das conversas no ChatGPT. Os utilizadores podem escolher "Mais" (uma abordagem mais pessoal), "Padrão" e "Menos" (mais profissional e objetivo). O nível de entusiasmo do ChatGPT pode ser configurado com "Mais" (mais energia e emoção), "Padrão" e "Menos" (que tende a ser mais neutro e calmo).

A terceira opção é "Títulos e Listas", que permite uma formatação e listas mais claras. Os utilizadores podem escolher entre a configuração padrão ou "Menos", com o objetivo de gerar mais parágrafos do que listas.

Estas opções estão disponíveis em "Definições", na secção "Personalização", e complementam a nova funcionalidade "Estilo e Tom Básico". Lançada em novembro, permite aos utilizadores definir a personalidade do ChatGPT (profissional, excêntrico, eficiente ou geek, entre outras).

Este bot de IA está ainda mais pessoal e próximo

Esta atualização pretende atenuar os efeitos do tom bajulador do ChatGPT, que foi suavizado com o lançamento do GPT-5 no verão. No entanto, esta redução gerou uma ampla desaprovação dos utilizadores, uma vez que muitos sentiram que o chatbot perdeu a sua personalidade baseada em elogios.

A OpenAI enfrentou uma enxurrada de críticas e teve de oferecer mais opções para que os utilizadores pudessem regressar ao "ChatGPT antigo". De facto, a empresa ofereceu a possibilidade de voltar ao GPT-40, o modelo de IA que milhares de utilizadores sentiam falta.

Alguns académicos e críticos de IA destacam a tendência dos chatbots para elogiar os utilizadores e afirmar as suas crenças como um "padrão obscuro". Isso cria comportamentos viciantes e pode ter um impacto negativo na saúde mental dos utilizadores. A nova atualização do ChatGPT, que permite personalizar a personalidade do assistente virtual, já está disponível.