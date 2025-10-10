SaveWatch Plus 2: o “guardião” inteligente para a liberdade dos mais pequenos

Explorar o mundo é um passo natural no crescimento das crianças. Mas para os pais, esse caminho vem sempre acompanhado de uma preocupação: como dar autonomia sem perder o contacto? O SaveWatch Plus 2, smartwatch infantil da SaveFamily, foi desenhado precisamente para responder a esta questão. Deixamos a nossa análise.

A SaveFamily, fiel à sua missão de proteger e proporcionar tranquilidade, desenvolveu o SaveWatch Plus 2 com um foco claro nos benefícios para a dinâmica familiar. Este permite às crianças darem os seus primeiros passos no mundo com mais independência, sabendo que os pais estão apenas a um toque de distância caso precisem de ajuda.

Especificações

Especificações Modelo : SaveWatch Plus 2

: SaveWatch Plus 2 Ecrã : Tátil de 1,96 polegadas, com tecnologia AMOLED e proteção Gorilla Glass

: Tátil de 1,96 polegadas, com tecnologia AMOLED e proteção Gorilla Glass Bateria : 680 mAh

: 680 mAh Câmara : 2 MP com função Magic Camera

: 2 MP com função Magic Camera Sistema operativo : Android 8.1

: Android 8.1 Cartão SIM : Formato NANOSIM (não aceita duplicados ou multiSIM)

: Formato NANOSIM (não aceita duplicados ou multiSIM) Resistência à água : certificação IP68

: certificação IP68 Funcionalidades principais: Chamadas de voz e vídeo, mensagens, GPS, SOS, pedómetro, monitorização de saúde (frequência cardíaca, pressão arterial, oxigénio no sangue, temperatura), jogos educativos, música, meteorologia, inteligência artificial segura para crianças.

Na caixa

SaveWatch Plus 2

Bracelete

Cabo magnético de carregamento

Adaptador de corrente de 5V1A

Manual de utilização

Design e qualidade de construção

O SaveWatch Plus 2 foi concebido a pensar no seu público-alvo: crianças. O design é bastante moderno e funcional, com um corpo robusto que aguenta facilmente quedas ou choques contra a parede.

Quanto ao chassis:

Do lado esquerdo, encontrámos a ranhura para o cartão NANOSIM e o microfone;

Do lado direito, temos a roleta para navegação, o altifalante e o botão SOS;

Na parte frontal, temos o ecrã e a câmara frontal de 2 MP;

Na parte traseira, estão localizados os sensores e a entrada magnética onde o carregador fixa.

A resistência é um ponto-chave, e a inclusão de um ecrã com proteção Gorilla Glass é uma mais-valia, oferecendo proteção extra contra os riscos e impactos do dia a dia.

Ecrã do SaveWatch Plus 2

O ecrã é, sem dúvida, um dos pontos fortes deste smartwatch. Com 1,96 polegadas e tecnologia AMOLED, oferece cores vibrantes, pretos profundos e um excelente contraste, o que facilita a visualização mesmo sob luz solar direta.

Esta qualidade de imagem torna a interação com as várias aplicações e funcionalidades uma experiência muito mais agradável para os mais pequenos.

A proteção Gorilla Glass, conhecida pela sua durabilidade, garante que o ecrã se mantém protegido durante as brincadeiras mais agitadas.

Áudio

As capacidades de comunicação são essenciais num dispositivo como este, e o áudio do SaveWatch Plus 2 está à altura. Equipado com um microfone e um altifalante integrados, o smartwatch permite fazer e receber chamadas telefónicas e de vídeo com clareza.

A qualidade do som é suficiente para que as conversas decorram sem dificuldade, seja com os pais a confirmar que está tudo bem ou com os amigos através das aplicações de mensagens.

Algumas funcionalidades do SaveWatch Plus 2

É no software que o SaveWatch Plus 2 realmente brilha como uma ferramenta de segurança e ligação familiar. O smartwatch funciona com Android 8.1 e está repleto de funcionalidades geridas através da aplicação SaveFamily no telemóvel dos pais (Android, iOS).

Funcionalidades de segurança e comunicação

1. Chamadas e videochamadas: o smartwatch permite fazer chamadas para uma lista de contactos pré-aprovada pelos pais, funcionando como uma lista anti-spam. Também é possível realizar videochamadas individuais ou em grupo, sendo recomendado o uso de Wi-Fi para esta função.

2. Localização e zonas de segurança: através da aplicação, os pais podem ver a localização da criança em tempo real. É possível configurar "Zonas de segurança" (como a escola ou a casa dos avós) e receber notificações sempre que a criança entra ou sai desses perímetros.

3. Botão SOS: numa emergência, basta pressionar o botão SOS para o smartwatch ligar automaticamente para até três contactos pré-definidos, em ciclo, até que um deles atenda.

4. WhatsApp e mensagens: a inclusão do WhatsApp permite o envio e receção de mensagens.

Funcionalidades para o dia a dia e diversão

1. Saúde e atividade: o smartwatch monitoriza a frequência cardíaca, a tensão arterial e os níveis de oxigénio no sangue, além de contar os passos. É importante notar que este não é um dispositivo médico e os dados são apenas indicativos.

2. Ferramentas e entretenimento: inclui Spotify Lite, câmara com filtros divertidos, calculadora e jogos interativos.

3. Controlo parental: a aplicação permite aos pais um controlo total, desde ativar um modo "Não incomodar" durante as aulas até supervisionar e desativar aplicações remotamente.

4. Inteligência artificial: o SaveWatch Plus 2 não se limita apenas às funcionalidades tradicionais de comunicação e segurança. Conta também com uma inteligência artificial desenvolvida internamente pela SaveFamily, criada especialmente para crianças.

O objetivo desta IA não é substituir o acompanhamento dos pais, mas sim educar e servir como um assistente pessoal, ajudando os mais pequenos em pequenas tarefas do dia a dia, sempre num ambiente seguro e controlado.

Uma das suas vertentes mais interessantes é o jogo educativo QuestIA, pensado para estimular a curiosidade e promover a aprendizagem de forma divertida, incentivando hábitos positivos e educativos.

Apesar de completa, a aplicação mobile carece de algumas traduções, principalmente em submenus. Em alguns casos, mesmo com o idioma do dispositivo definido para português, aparecem textos em inglês.

Bateria de longa duração

A autonomia é um fator crucial, e o SaveWatch Plus 2 está equipado com uma bateria de 680 mAh, descrita como de longa duração. Para maximizar a sua vida útil, a marca recomenda carregar o dispositivo com o adaptador 5V1A fornecido por um período máximo de 4 horas, o que muitos consideram demorado.

Uma funcionalidade muito inteligente é a "Economia noturna de bateria", que pode ser ativada para que o smartwatch se desligue automaticamente das redes entre as 22h e as 6h, poupando energia durante a noite.

Veredicto do SaveWatch Plus 2

O SaveWatch Plus 2 é muito mais do que um relógio inteligente para crianças. É uma ferramenta de parentalidade positiva que promove a confiança e a comunicação. A SaveFamily conseguiu criar um dispositivo que responde às preocupações dos pais sem esquecer o que as crianças valorizam: diversão, interatividade e um design atrativo.

A combinação de funcionalidades de segurança robustas, como o GPS, o botão SOS e o controlo parental completo, com ferramentas de comunicação modernas como o WhatsApp e as videochamadas, tornam este smartwatch bastante completo.

É um investimento de 139€ que permitirá às crianças explorar o mundo com a certeza de que a ajuda está à distância de um toque.

SaveWatch Plus 2