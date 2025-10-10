SaveWatch Plus 2: o “guardião” inteligente para a liberdade dos mais pequenos
Explorar o mundo é um passo natural no crescimento das crianças. Mas para os pais, esse caminho vem sempre acompanhado de uma preocupação: como dar autonomia sem perder o contacto? O SaveWatch Plus 2, smartwatch infantil da SaveFamily, foi desenhado precisamente para responder a esta questão. Deixamos a nossa análise.
A SaveFamily, fiel à sua missão de proteger e proporcionar tranquilidade, desenvolveu o SaveWatch Plus 2 com um foco claro nos benefícios para a dinâmica familiar. Este permite às crianças darem os seus primeiros passos no mundo com mais independência, sabendo que os pais estão apenas a um toque de distância caso precisem de ajuda.
Especificações
- Modelo: SaveWatch Plus 2
- Ecrã: Tátil de 1,96 polegadas, com tecnologia AMOLED e proteção Gorilla Glass
- Bateria: 680 mAh
- Câmara: 2 MP com função Magic Camera
- Sistema operativo: Android 8.1
- Cartão SIM: Formato NANOSIM (não aceita duplicados ou multiSIM)
- Resistência à água: certificação IP68
- Funcionalidades principais: Chamadas de voz e vídeo, mensagens, GPS, SOS, pedómetro, monitorização de saúde (frequência cardíaca, pressão arterial, oxigénio no sangue, temperatura), jogos educativos, música, meteorologia, inteligência artificial segura para crianças.
Na caixa
- SaveWatch Plus 2
- Bracelete
- Cabo magnético de carregamento
- Adaptador de corrente de 5V1A
- Manual de utilização
Design e qualidade de construção
O SaveWatch Plus 2 foi concebido a pensar no seu público-alvo: crianças. O design é bastante moderno e funcional, com um corpo robusto que aguenta facilmente quedas ou choques contra a parede.
Quanto ao chassis:
- Do lado esquerdo, encontrámos a ranhura para o cartão NANOSIM e o microfone;
- Do lado direito, temos a roleta para navegação, o altifalante e o botão SOS;
- Na parte frontal, temos o ecrã e a câmara frontal de 2 MP;
- Na parte traseira, estão localizados os sensores e a entrada magnética onde o carregador fixa.
A resistência é um ponto-chave, e a inclusão de um ecrã com proteção Gorilla Glass é uma mais-valia, oferecendo proteção extra contra os riscos e impactos do dia a dia.
Ecrã do SaveWatch Plus 2
O ecrã é, sem dúvida, um dos pontos fortes deste smartwatch. Com 1,96 polegadas e tecnologia AMOLED, oferece cores vibrantes, pretos profundos e um excelente contraste, o que facilita a visualização mesmo sob luz solar direta.
Esta qualidade de imagem torna a interação com as várias aplicações e funcionalidades uma experiência muito mais agradável para os mais pequenos.
A proteção Gorilla Glass, conhecida pela sua durabilidade, garante que o ecrã se mantém protegido durante as brincadeiras mais agitadas.
Áudio
As capacidades de comunicação são essenciais num dispositivo como este, e o áudio do SaveWatch Plus 2 está à altura. Equipado com um microfone e um altifalante integrados, o smartwatch permite fazer e receber chamadas telefónicas e de vídeo com clareza.
A qualidade do som é suficiente para que as conversas decorram sem dificuldade, seja com os pais a confirmar que está tudo bem ou com os amigos através das aplicações de mensagens.
Algumas funcionalidades do SaveWatch Plus 2
É no software que o SaveWatch Plus 2 realmente brilha como uma ferramenta de segurança e ligação familiar. O smartwatch funciona com Android 8.1 e está repleto de funcionalidades geridas através da aplicação SaveFamily no telemóvel dos pais (Android, iOS).
Funcionalidades de segurança e comunicação
1. Chamadas e videochamadas: o smartwatch permite fazer chamadas para uma lista de contactos pré-aprovada pelos pais, funcionando como uma lista anti-spam. Também é possível realizar videochamadas individuais ou em grupo, sendo recomendado o uso de Wi-Fi para esta função.
2. Localização e zonas de segurança: através da aplicação, os pais podem ver a localização da criança em tempo real. É possível configurar "Zonas de segurança" (como a escola ou a casa dos avós) e receber notificações sempre que a criança entra ou sai desses perímetros.
3. Botão SOS: numa emergência, basta pressionar o botão SOS para o smartwatch ligar automaticamente para até três contactos pré-definidos, em ciclo, até que um deles atenda.
4. WhatsApp e mensagens: a inclusão do WhatsApp permite o envio e receção de mensagens.
Funcionalidades para o dia a dia e diversão
1. Saúde e atividade: o smartwatch monitoriza a frequência cardíaca, a tensão arterial e os níveis de oxigénio no sangue, além de contar os passos. É importante notar que este não é um dispositivo médico e os dados são apenas indicativos.
2. Ferramentas e entretenimento: inclui Spotify Lite, câmara com filtros divertidos, calculadora e jogos interativos.
3. Controlo parental: a aplicação permite aos pais um controlo total, desde ativar um modo "Não incomodar" durante as aulas até supervisionar e desativar aplicações remotamente.
4. Inteligência artificial: o SaveWatch Plus 2 não se limita apenas às funcionalidades tradicionais de comunicação e segurança. Conta também com uma inteligência artificial desenvolvida internamente pela SaveFamily, criada especialmente para crianças.
O objetivo desta IA não é substituir o acompanhamento dos pais, mas sim educar e servir como um assistente pessoal, ajudando os mais pequenos em pequenas tarefas do dia a dia, sempre num ambiente seguro e controlado.
Uma das suas vertentes mais interessantes é o jogo educativo QuestIA, pensado para estimular a curiosidade e promover a aprendizagem de forma divertida, incentivando hábitos positivos e educativos.
Apesar de completa, a aplicação mobile carece de algumas traduções, principalmente em submenus. Em alguns casos, mesmo com o idioma do dispositivo definido para português, aparecem textos em inglês.
Bateria de longa duração
A autonomia é um fator crucial, e o SaveWatch Plus 2 está equipado com uma bateria de 680 mAh, descrita como de longa duração. Para maximizar a sua vida útil, a marca recomenda carregar o dispositivo com o adaptador 5V1A fornecido por um período máximo de 4 horas, o que muitos consideram demorado.
Uma funcionalidade muito inteligente é a "Economia noturna de bateria", que pode ser ativada para que o smartwatch se desligue automaticamente das redes entre as 22h e as 6h, poupando energia durante a noite.
Veredicto do SaveWatch Plus 2
O SaveWatch Plus 2 é muito mais do que um relógio inteligente para crianças. É uma ferramenta de parentalidade positiva que promove a confiança e a comunicação. A SaveFamily conseguiu criar um dispositivo que responde às preocupações dos pais sem esquecer o que as crianças valorizam: diversão, interatividade e um design atrativo.
A combinação de funcionalidades de segurança robustas, como o GPS, o botão SOS e o controlo parental completo, com ferramentas de comunicação modernas como o WhatsApp e as videochamadas, tornam este smartwatch bastante completo.
É um investimento de 139€ que permitirá às crianças explorar o mundo com a certeza de que a ajuda está à distância de um toque.
|PRÓS
|CONTRAS
|Ecrã AMOLED com proteção Gorilla Glass
|Resistência à água limitada (não indicado para piscina ou mar)
|Funcionalidades de segurança abrangentes
|Carga completa relativamente demorada (até 4 horas)
|Controlo parental intuitivo
|Traduções em falta na app mobile