Preços do novo Tesla Model Y “barato” para Portugal

Como informámos, a Tesla lançou versões mais baratas do Model 3 e Model Y. Este último já está disponível em Portugal e já são conhecidos os preços.

São várias as alterações dos novos modelos da Tesla mais baratos. Quem aceder à página da marca, já tem a oportunidade de conhecer o novo modelo e os respetivos preços. Sobre o Model 3 Standard, a versão "barata" do Model 3, não há qualquer tipo de informação.

Preços do novo Tesla Model Y Standard

De acordo com a informação da própria Tesla, os preços são os seguintes

Model Y Standard , preço base de 39 990 euros;

, preço base de 39 990 euros; Model Y Premium (Long Range c/ tração traseira) - preço base de 49 990 euros;

- preço base de 49 990 euros; Model Y Premium (Long Range c/ tração integral) - preço base de 52 990 euros;

- preço base de 52 990 euros; Model Y Performance: 61 990 euros.

O que muda com o novo Tesla Model Y Standard

Preço

É a versão mais barata do Model Y.

O objetivo é tornar o SUV elétrico da Tesla mais acessível a um público mais amplo.

Bateria e autonomia

Tem uma bateria mais pequena.

A autonomia ronda os 500 km, inferior às versões Long Range ou Performance.

Desempenho

Aceleração um pouco mais lenta: cerca de 6,8 segundos dos 0 aos 100 km/h.

Mantém tração traseira (RWD) e bom desempenho geral.

Exterior

Rodas de 18″ em vez das maiores das versões superiores.

Teto metálico (não tem o teto panorâmico em vidro).

Design exterior praticamente igual, mas com menos detalhes visuais premium.

Interior

Materiais interiores mais simples.

Sem bancos ventilados nem aquecidos.

Sem ecrã traseiro para os passageiros.

Sistema de som mais básico (menos colunas).

Nota: Mantém-se o rádio FM

Tecnologia

Mantém o grande ecrã central e o sistema Tesla OS.

Algumas funções de condução assistida (Autopilot) passam a ser opcionais.

Personalização

Menor variedade de cores e opções de acabamento.

Tesla