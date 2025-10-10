Preços do novo Tesla Model Y “barato” para Portugal
Como informámos, a Tesla lançou versões mais baratas do Model 3 e Model Y. Este último já está disponível em Portugal e já são conhecidos os preços.
São várias as alterações dos novos modelos da Tesla mais baratos. Quem aceder à página da marca, já tem a oportunidade de conhecer o novo modelo e os respetivos preços. Sobre o Model 3 Standard, a versão "barata" do Model 3, não há qualquer tipo de informação.
Preços do novo Tesla Model Y Standard
De acordo com a informação da própria Tesla, os preços são os seguintes
- Model Y Standard, preço base de 39 990 euros;
- Model Y Premium (Long Range c/ tração traseira) - preço base de 49 990 euros;
- Model Y Premium (Long Range c/ tração integral) - preço base de 52 990 euros;
- Model Y Performance: 61 990 euros.
O que muda com o novo Tesla Model Y Standard
Preço
- É a versão mais barata do Model Y.
- O objetivo é tornar o SUV elétrico da Tesla mais acessível a um público mais amplo.
Bateria e autonomia
- Tem uma bateria mais pequena.
- A autonomia ronda os 500 km, inferior às versões Long Range ou Performance.
Desempenho
- Aceleração um pouco mais lenta: cerca de 6,8 segundos dos 0 aos 100 km/h.
- Mantém tração traseira (RWD) e bom desempenho geral.
Exterior
- Rodas de 18″ em vez das maiores das versões superiores.
- Teto metálico (não tem o teto panorâmico em vidro).
Design exterior praticamente igual, mas com menos detalhes visuais premium.
Interior
- Materiais interiores mais simples.
- Sem bancos ventilados nem aquecidos.
- Sem ecrã traseiro para os passageiros.
- Sistema de som mais básico (menos colunas).
- Nota: Mantém-se o rádio FM
Tecnologia
- Mantém o grande ecrã central e o sistema Tesla OS.
- Algumas funções de condução assistida (Autopilot) passam a ser opcionais.
Personalização
- Menor variedade de cores e opções de acabamento.
Basicamente desapareceu a versão de 45mil Euros… que era a Standard Range Premium! Portanto menos 5mil Euros, por esta nova versão Standard, sem o equipamento Premium, não faz sentido… e ninguem ia comprar! É esta a razão pela qual a Tesla a retirou do mercado…