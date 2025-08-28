Novo sinal de trânsito S-991f gera confusão! Afinal o que significa?

A introdução de nova sinalética nas estradas não acontece só em Portugal. De acordo com relatos recentes, o novo sinal de trânsito S-991f está a gerar uma grande confusão. Mas afinal o que significa?

Dentro da nova era de sinais de trânsito que entraram em vigor no dia 1 de julho de 2025, encontra-se um que até mereceu uma explicação mais detalhada da DGT nas redes sociais. Pelo menos a DGT, tentou; porque agora reina a confusão entre os condutores.

O que significa o novo sinal S-991f?

A série de sinais S-991 alerta para a presença de um dispositivo de controlo automatizado na via, ou seja, radares. No caso do novo sinal S-991f, a DGT explicou que:

O novo sinal S991f indica a existência de um dispositivo de controlo de separação mínima entre veículos num ponto ou troço de autoestrada ou auto-via. Podem ser acrescentadas placas suplementares acima ou abaixo com informação adicional.

O verdadeiro problema está no facto de os condutores não saberem exatamente qual a distância mínima a manter. Por exemplo, na comunicação da DGT, é referido uma distância de 70 metros, algo impossível de calcular com exatidão enquanto conduz.

O Regulamento Geral de Circulação diz apenas que:

Qualquer condutor que circule atrás de outro deve deixar entre ambos um espaço livre que lhe permita parar, em caso de travagem brusca, sem colidir com ele, tendo em conta especialmente a velocidade e as condições de aderência e travagem

A DGT refere que se for apanhado pelo radar por não cumprir a distância de segurança para com o veículo à frente, arrisca-se a uma coima de 200 euros e à perda de 4 pontos na carta de condução, uma infração considerada grave.