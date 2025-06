Rumo ao mercado global: rival chinesa da GoPro estreia-se com força na bolsa de Xangai

Não só de carros se faz o sucesso chinês, com o país a singrar numa série de outras áreas, nomeadamente a tecnológica. De facto, após uma estreia de sucesso na bolsa de valores de Xangai, a rival chinesa da GoPro, Insta360, admite estar "comprometida" com a expansão global.

A fabricante chinesa de câmaras, Insta360, que desafia a GoPro, subiu 285% na sua estreia no Star Market de Xangai, após angariar 1,9 mil milhões de yuans (cerca de 230 milhões de euros) na maior oferta pública inicial (em inglês, IPO - Initial Public Offering) da cidade em 17 meses.

Mais conhecida pelas suas câmaras de 360 graus, câmaras de ação e webcams, a Insta360 conquistou fãs, desde entusiastas de aventura a criadores de conteúdo.

De facto, de acordo com a empresa de pesquisa de mercado Frost & Sullivan, a Insta360 foi a marca líder de câmaras de 360 graus para consumidores em 2023, com uma quota de mercado de 67%, e ficou em segundo lugar em câmaras de ação, atrás da GoPro.

A empresa chinesa já se juntou a marcas ocidentais, como a Google, para captar imagens do Street View, e a Adobe, integrando-se no fluxo de trabalho de edição de vídeo do Premiere Pro com um plug-in.

Rival chinesa da GoPro tem planos de expansão global

A operar uma rede de retalho offline que abrange mais de 60 países e a vender globalmente através de plataformas online, incluindo a Amazon, a empresa está a "promover ativamente mercados emergentes na Europa e na região Ásia-Pacífico, e a explorar novas oportunidades na América Latina e África", segundo Max Richter, vice-presidente de marketing da Insta360.

Antes da estreia de sucesso na bolsa de valores de Xangai, numa conversa com o South China Morning Post, o executivo disse que a empresa está "focada em expandir a sua presença global e elevar a influência da marca para aumentar a sua participação no mercado mundial", especialmente naqueles que destacou como chave: China, Estados Unidos, Europa, Japão e Coreia do Sul.