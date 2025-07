Projecto Colibri: o software de faturação português que está a redefinir o mercado

Num universo saturado de soluções de faturação com modelos fechados e pouca flexibilidade, o Projecto Colibri destaca-se como um dos melhores softwares de faturação em Portugal, aliando inovação, adaptabilidade e uma abordagem verdadeiramente multiplataforma.

Desenvolvido por uma equipa nacional com mais de duas décadas de experiência, este projeto 100% português vai muito além da emissão de faturas.

O Colibri é uma plataforma de gestão comercial poderosa e modular, capaz de acompanhar o crescimento de qualquer empresa, desde freelancers e microempresas até grandes organizações.

⭐ O que torna o Projecto Colibri único?

Compatível com Windows, macOS e Linux, é um dos poucos softwares certificados pela Autoridade Tributária que garante total liberdade na escolha do sistema operativo.

Além disso, destaque para o seguinte:

Versão gratuita robusta

WebApp moderna e intuitiva - a nova versão web permite aceder ao software a partir de qualquer lugar, com funcionalidades completas e elevada segurança.

Integrações avançadas - inclui suporte para API REST, ligação a lojas online como WooCommerce e PrestaShop, pagamentos automáticos e emissão de faturas em pontos de venda.

Elevado nível de personalização - permite configurar campos adicionais, aplicar filtros dinâmicos, personalizar documentos e trabalhar com multimoeda, multiempresa e multilíngua.

Num destaque exclusivo, o Projecto Colibri irá disponibilizar, em breve, uma API pública documentada.

Esta funcionalidade, rara entre soluções concorrentes, mesmo nos planos mais económicos, permitirá às empresas desenvolver integrações técnicas com total autonomia.

Muito mais do que faturação

Com as versões LITE, PLUS e PRO, o Colibri transforma-se numa verdadeira solução de gestão empresarial, oferecendo:

Comunicação automática com a Autoridade Tributária;

Gestão de contas correntes e relatórios financeiros;

Assinatura digital de documentos;

Exportação em formato CIUS-PT;

Suporte técnico remoto e manuais interativos.

✅ Porque escolher o Projecto Colibri?

Se procura um software certificado, estável, multiplataforma e com funcionalidades avançadas, sem depender de serviços externos dispendiosos ou soluções rígidas, o Projecto Colibri é uma das escolhas mais inteligentes e completas do mercado nacional.