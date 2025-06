Há mais uma empresa chinesa a apostar nos robotáxis

Os filmes de ficção científica pensam o futuro com carros autónomos e voadores a circularem pelas estradas, facilitando o dia a dia dos cidadãos. De facto, já estivemos mais longe desta realidade, com mais uma empresa chinesa a apostar nos robotáxis.

Pela tecnologia que requerem, os carros autónomos não são ainda o denominador comum das estradas. Contudo, há já testes a serem feitos e pequenas frotas em circulação.

Entretanto, mais uma empresa chinesa decidiu aventurar-se no setor dos robotáxis, através de uma joint-venture com a Hello, marca proeminente de bicicletas partilhadas na China continental, e o Ant Group, uma empresa chinesa de serviços financeiros na Internet.

A líder global no fabrico de baterias para veículos elétricos, CATL, entrou oficialmente no setor de táxis robóticos.

CATL cria parceria para entrar no setor dos robotáxis

A nova entidade, de nome Shanghai Zaofu Intelligent Technology, foi registada em Xangai a 23 de junho e focar-se-á na investigação e desenvolvimento, aplicação segura e comercialização da tecnologia de condução autónoma de nível 4 (L4).

Segundo a imprensa, a parceria foi formalizada no início deste ano, com um acordo de cooperação estratégica tripartida assinado em abril de 2025, em Hangzhou.

A colaboração tirará partido das vantagens tecnológicas e de recursos de cada empresa, por forma a desenvolver conjuntamente a tecnologia de condução autónoma L4, melhorar a sua segurança e fiabilidade, e promover a sua aplicação comercial e o desenvolvimento do ecossistema.

Primeiro, a Hello, que tem aprofundado os seus serviços de mobilidade e promovido a aplicação profunda da Inteligência Artificial (IA) no setor da mobilidade.

Depois, o Ant Group, que tem investido ativamente na exploração e pesquisa de tecnologias fundamentais de IA. As suas vantagens tecnológicas, em conjunto com a sua experiência em segurança e proteção de privacidade, fornecerão suporte para o desenvolvimento do negócio de condução autónoma da Hello.

Por fim, a CATL. A liderar a transformação inteligente e digital das baterias, a sua tecnologia de baterias e de chassis de skateboard, que suportam a integração profunda do chassis com módulos de condução inteligente, fornecerão uma base segura para a condução autónoma.