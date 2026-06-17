Ferrari partilhou o segredo para o Luce durar para sempre

A Ferrari não quer que o Luce siga o destino habitual dos carros elétricos, condenados a perder valor à medida que a bateria envelhece. O novo SUV elétrico da marca de Maranello chega com uma bateria modular e substituível, numa solução que promete dar-lhe uma vida útil muito superior à de um veículo elétrico comum.

Um dos calcanhares de Aquiles dos veículos elétricos é a degradação da bateria. Tal como acontece com um smartphone ou um portátil, chega um momento em que a autonomia perdida obriga a pensar na substituição do componente ou mesmo do equipamento.

Tratando-se de um carro que custa mais de meio milhão de euros, a Ferrari decidiu que isso não podia ser uma opção para o Luce.

A solução passou por desenhar uma bateria que não está totalmente integrada no chassis, mas sim alojada num módulo que pode ser retirado e substituído sempre que necessário.

Bateria modular pensada para o futuro

O Luce utiliza uma bateria de 122 kWh com uma arquitetura elétrica de 800 V, mas o detalhe mais interessante está na filosofia por detrás do design.

Ao não fixar a tecnologia da bateria à estrutura do carro, a Ferrari abre a porta a duas possibilidades:

A simples substituição de células degradadas;

de células degradadas; A atualização para tecnologias de baterias mais avançadas que venham a surgir no futuro.

Segundo Elena Ligabue, responsável pelo desenvolvimento de baterias da Ferrari, em declarações à CarExpert, o chassis, o carro e o espaço da bateria foram pensados para durar para sempre, sendo possível substituir apenas a tecnologia interna por algo novo mais tarde, já que não existe uma grelha fixa dentro do compartimento.

Na prática, isto significa que o Luce de hoje poderá, dentro de alguns anos, receber uma bateria com química completamente diferente sem que seja preciso substituir o carro inteiro.

Ferrari pensou nos detalhes

A bateria é composta por 15 módulos, cada um com a sua própria placa de arrefecimento em alumínio. Estas placas não servem apenas para dissipar o calor gerado pelas células, mas desempenham, também, uma função estrutural, contribuindo para a rigidez do chassis do veículo.

Quanto às células, a Ferrari optou por um formato "de saco" de grandes dimensões, otimizado para equilibrar energia e potência.

O resultado é uma densidade energética gravimétrica de cerca de 305 Wh/kg, um valor que coloca a bateria do Luce entre as mais eficientes do setor.

Por fim, toda a montagem é feita internamente, em Maranello, seguindo a mesma lógica de controlo de qualidade artesanal que a Ferrari aplica aos seus motores de combustão.

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