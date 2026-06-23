Um smartwatch consegue medir o pulso de uma maçã? Eis a explicação!

Alguma vez se lembrou de colocar um smartwatch sobre uma fruta? Parece absurdo, mas o relógio vai apresentar um valor de frequência cardíaca. Não é avaria nem brincadeira, e a razão por detrás disso explica como a tecnologia que trazemos no pulso realmente funciona.

Um limão com 65 pulsações por minuto

Imagine retirar o smartwatch do pulso e pousá-lo sobre uma banana, uma maçã ou um limão. A fruta não está viva, não tem circulação sanguínea, nem tem qualquer atividade biológica para medir.

Mesmo assim, o relógio vai mostrar valores como 65 batimentos por minuto num limão ou 105 numa maçã, em tempo real, como se estivesse mesmo a detetar um coração a bater, conforme testado pelo website La Razón.

A reação pode passar por pensar que se trata de um erro do sensor. Contudo, é uma demonstração de como a tecnologia de medição cardíaca destes dispositivos funciona, bem como das suas limitações.

Entenda a técnica PPG

Os smartwatches não "ouvem" o coração. O que fazem é uma estimativa baseada em luz, através de uma tecnologia chamada fotopletismografia (em inglês, PPG).

Na parte inferior de qualquer relógio inteligente existem pequenos LEDs verdes que emitem luz constantemente.

A cada batimento cardíaco, chega mais sangue aos vasos sanguíneos próximos da pele. Esse sangue absorve parte da luz verde emitida, fazendo com que menos luz seja refletida de volta para o sensor. Mais sangue significa menos reflexo de luz, e vice-versa. Ao analisar estas oscilações milhares de vezes por segundo, o relógio consegue calcular a frequência cardíaca.

O problema é que o sensor não sabe o que está a observar, pelo que não distingue um pulso humano de uma fruta, apenas vê padrões de luz. Se esses padrões se assemelharem o suficiente aos produzidos por um batimento cardíaco, o relógio vai interpretá-los como tal.

Por que motivo as frutas enganam o sensor?

Frutas como o limão ou a maçã têm fibras, canais de água e tecidos vegetais com propriedades óticas complexas. Quando os LEDs incidem sobre essa estrutura, a luz dispersa-se, absorve-se e reflete-se de formas que podem imitar as variações que o fluxo sanguíneo humano provocaria.

A isto soma-se outro fator: os algoritmos atuais são desenhados para preencher lacunas quando o sinal é fraco ou impreciso, recorrendo a modelos estatísticos para reconstruir a informação.

Ou seja, o relógio não se limita a medir, interpretando e, por vezes, inferindo também.

Este comportamento não é exclusivo dos smartwatches. Um radar meteorológico, por exemplo, deteta bandos de aves da mesma forma que deteta gotas de chuva, emitindo ondas e analisando o que é refletido de volta.

Em bandos suficientemente grandes, em especial durante migrações, as aves podem gerar ecos no radar muito semelhantes aos de uma tempestade. Neste caso, a forma do eco, a velocidade a que se desloca e o horário em que surge permitem, normalmente, distinguir as duas coisas.

Isto significa que o smartwatch não é fiável?

Quando colocado num pulso humano, em condições normais de repouso, um smartwatch atual costuma ser bastante preciso na medição da frequência cardíaca. Por isso, não, não significa que o smartwatch não é fiável.

O que esta curiosidade demonstra não é que o sensor funciona mal, mas que funciona de forma diferente daquela que os utilizadores poderiam esperar.