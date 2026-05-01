Já vamos em 90 mil despedimentos no setor tecnológico em 2026

As grandes tecnológicas continuam a apresentar lucros impressionantes em 2026, mas isso não está a impedir uma vaga massiva de despedimentos. A explicação está longe de uma crise financeira e aponta diretamente para a aposta agressiva na inteligência artificial (IA).

A aposta milionária na IA

O setor tecnológico atravessa uma fase complexa. Apesar dos bons resultados financeiros no primeiro trimestre de 2026, com margens próximas dos 80% em alguns casos, milhares de trabalhadores estão a ser despedidos. Esta tendência não resulta de dificuldades económicas, mas sim de uma reconfiguração centrada na IA.

Dados do portal Layoffs.fyi indicam que, desde o início do ano, mais de 92 mil profissionais perderam o emprego em todo o mundo. A razão mais frequentemente apontada é a IA, não porque substitua diretamente os programadores, mas porque as empresas estão a reduzir estruturas para concentrar recursos no seu desenvolvimento.

Coincidindo com a divulgação de resultados trimestrais, várias empresas anunciaram cortes. Microsoft e Meta, por exemplo, comunicaram despedimentos no mesmo dia, afetando mais de 16 mil trabalhadores no total. A Meta deverá reduzir cerca de 10% da sua força de trabalho global, enquanto deixa milhares de vagas por preencher.

O objetivo é claro: aumentar a eficiência operacional e compensar os investimentos massivos em IA. Só a Microsoft prevê investir cerca de 145 mil milhões de dólares neste ano fiscal. Este esforço financeiro junta-se ao de outras gigantes tecnológicas.

Naturalmente, manter estes níveis de investimento sem afetar as margens obriga a cortes. E, historicamente, os custos com pessoal são dos primeiros a ser ajustados para satisfazer os investidores.

O custo oculto dos despedimentos

Para além da redução direta de salários, estas decisões implicam também despesas elevadas com indemnizações. Empresas como a Oracle reservaram milhares de milhões de dólares apenas para compensações associadas aos despedimentos.

Uma das mudanças mais relevantes vem da Microsoft, que optou por um modelo diferente: incentivar saídas voluntárias. Em vez de despedimentos tradicionais, a empresa propõe pacotes de saída para determinados colaboradores, permitindo-lhes abandonar a organização por iniciativa própria.

Esta abordagem já tinha sido testada anteriormente pela Google e dirige-se sobretudo a perfis considerados mais difíceis de reintegrar na nova estrutura organizacional. Nos Estados Unidos, a proposta foi apresentada a cerca de 7% dos trabalhadores da Microsoft.

A lógica é simples: ao ser o colaborador a tomar a decisão, a empresa evita processos legais complexos associados aos despedimentos formais. Além disso, reduz o risco de litígios futuros.

Apesar das vantagens operacionais, este modelo não está isento de riscos. Ao deixar a decisão nas mãos dos trabalhadores, as empresas podem perder profissionais altamente qualificados, precisamente aqueles que mais necessitam num contexto de escassez de talento em áreas como a IA.

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