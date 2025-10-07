Revolut: confirme se a sua conta já tem IBAN português

A Revolut foi autorizada pelo Banco de Portugal (BdP) a abrir uma sucursal em território português. Desde julho que os novos clientes portugueses passaram a ter uma conta Revolut com IBAN português, começado em PT50. Mas os clientes mais antigos também vão ter. Veja se já tem IBAN português.

Com cerca de 1,6 milhões de clientes em Portugal, a Revolut quer chegar aos dois milhões já em 2025. Só em Portugal a empresa tem 1.300 trabalhadores. A escala global a empresa tem mais de 10 mil trabalhadores.

Revolut: Como saber se a sua conta tem IBAN português?

A forma mais fácil de saber é acedendo à app, depois ir a Conta > Dados da Conta e verificar se já tem um IBAN começado por PT50.

Pode também verificar na Caixa de Entrada da app Revolut se tem alguma mensagem para obter o seu novo IBAN.

Com a sucursal portuguesa e o IBAN português fica facilitado o acesso a serviços como domiciliação de ordenado e débitos diretos. Face às alterações, o Revolut passa a estar integrado no sistema de pagamentos português, podendo ser usado em sistemas Multibanco e no serviço MB WAY.