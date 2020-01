Netflix reclamou e Especial de Natal da Porta dos Fundos volta a poder estar no ar

Nesta terça-feira a Netflix viu ser dada ordem para que o filme Especial de Natal da Porta dos Fundos, designado A Primeira Tentação de Cristo, fosse retirado da plataforma, tendo ainda que pagar uma multa de 33 mil euros por cada dia que o filme estivesse no ar.

Agora, o Supremo Tribunal Federal decidiu manter o filme no ar, mesmo que provisoriamente.

Ontem noticiámos que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por ordem do juiz desembargador Benedito Abicair, ordenou que a Netflix retirasse o filme Especial de Natal da Porta dos Fundos. A ordem vinha no seguimento do deferimento de uma providência cautelar interposta pela Associação Centro Dom Bosco de Fé e Cultura, uma entidade católica conservadora.

Porém, a Netflix reclamou da decisão e já no final do dia de ontem, Dias Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, decidiu manter o filme da Porta dos Fundos no ar.

Esta foi uma decisão provisória, constituída por 7 páginas, onde Toffoli salienta o direito à liberdade de expressão:

Não se descuida da relevância do respeito à fé cristã (assim como de todas as demais crenças religiosas ou a ausência dela). Não é de se supor, contudo, que uma sátira humorística tenha o condão de abalar valores da fé cristã, cuja existência retrocede há mais de 2 (dois) mil anos, estando insculpida na crença da maioria dos cidadãos brasileiros.

Após a decisão da retirada do filme do ar, a Netflix reagiu afirmando que:

Apoia fortemente a expressão artística. [Vai…] lutar para defender esse importante princípio, que é o coração de grandes histórias.

A Porta dos Fundos também reagiu e nas redes sociais deixou a seguinte mensagem:

Concorda com esta nova decisão que mantém o filme da Porta dos Fundos no ar?

Recordamos que esta polémica surgiu porque o Especial de Natal da Porta dos Fundos retrata Jesus Cristo como sendo um homem homossexual que, no dia em que faz 30 anos, decide apresentar o seu namorado, Orlando, à família.

