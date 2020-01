A OnePlus, nos últimos dias, aliciou os fãs e seguidores nas redes sociais com vislumbres do seu Concept One. Este smartphone destaca-se sobretudo pelas câmaras invisíveis na sua face traseira… No entanto, que tecnologia está por trás desta inovação?

Conheça melhor a solução encontrada pela OnePlus – em conjunto com a McLaren – para conseguir alcançar este feito de design no seu Concept One.

Ao longo dos últimos anos temos assistido a um crescimento no número de sensores fotográficos nos nossos smartphones. Tal até resultou em casos de tripofobia em alguns consumidores! No entanto, a OnePlus parece ter a solução.

A fabricante chinesa aproveitou a CES 2020, que arrancou hoje, para apresentar ao mundo o seu Concept One. Este smartphone já havia sido mostrado, em esboços e pequenos vislumbres, ao longo dos últimos dias nas redes sociais da empresa. No entanto, o terminal foi finalmente exibido na totalidade e destaca-se pela tecnologia inovadora que incorpora.

Naturalmente as câmaras invisíveis são o elemento que deslumbra os consumidores, mas como funciona esta inovação?

A tecnologia da McLaren nas câmaras invisíveis do OnePlus Concept One…

Como é de calcular, o segredo desta inovação está no vidro usado. A OnePlus contou com a McLaren neste processo, que tem um know-how muito específico que é aplicado nos seus veículos. Por exemplo, o McLaren 720S tem um teto panorâmico que, em condições de muita luminosidade, escurece de modo a não incomodar o condutor e passageiro.

Este composto, denominado vidro eletrocrómico, tem assim uma opacidade ou transparência que é regulada com a passagem de corrente elétrica. Mais especificamente, o vidro do OnePlus Concept One é composto por cinco finíssimas camadas, sendo que a do meio é o composto eletrocrómico.

No desenvolvimento desta solução, a OnePlus e a McLaren enfrentaram diversos desafios, especialmente na espessura e rapidez com que a mudança de tonalidade é feita. O vidro é naturalmente fino para ser usado num smartphone, com apenas 0,37 mm, e fica transparente em 0,7 segundos!

Apesar das inovações colocadas neste smartphone, o Concept One não tem planos de chegar ao mercado! Acima de tudo, o Concept One pretende mostrar uma linha de design que pode chegar aos modelos futuros e elevar os níveis da indústria de smartphones.

A somar a isto, podem também estar em causa dificuldades no processo ou custo de produção que inibem a OnePlus, de momento, de massificar esta funcionalidade.

Não obstante disso, o que acha do Concept One? Teria interesse em adquirir um smartphone que escondesse os – cada vez mais – sensores fotográficos localizados na face traseira? Partilhe a sua opinião nos comentários!

