Ensaio Honda HR-V 1.5 i-VTEC

Num mercado automóvel em constante mudança e com diferentes exigências, as prioridades são hoje o conforto, o consumo e segurança. Testámos recentemente uma viatura com todas estas características. O Honda HR-V 1.5 i-VTEC foi alvo de uma atualização de imagem, está agora com um ar mais feroz e ganhou pormenores sofisticados.

Vamos conhecer esta aposta da Honda que não desilude.

Estamos a falar de um SUV a gasolina com 130 cv que se move muito bem em ambientes citadinos. As suas linhas compactas mostram que, adicionando tecnologia inteligente de assistência à condução, este é um “utilitário urbanizado” muito capaz.

Exterior

A estética do HR-V, apelidada de “Solid Wing Face”, tem melhorado substancialmente. O HR-V mostra agora uma dianteira robusta, com uma imponente grelha metálica onde sobressai o símbolo da marca nipónica.

Óticas renovadas, mais modernas, com luzes diurnas em LED, integradas numa linha frontal elegante. O aspeto dinâmico foi melhorado inclusive com alguns retoques nas linhas do para-choques.

Este SUV apresenta-se com novas jantes de 17″, com o negro a contrastar nos metálicos polidos. A traseira, por sua vez, recebeu farolins de malha mais escura e uma guarnição cromada que abrange toda a largura da porta traseira.

Interior

Um ponto muito positivo e fundamental nestes carros familiares, é o espaço e a qualidade de uso do habitáculo. Os materiais do HR-V mostram-se sólidos, duradouros e agradáveis de usar.

Os comandos estão na linha do olhar e integram-se bem com o movimento da condução, não exigindo ao condutor que desvie a atenção. Além disso, o HR-V tem ainda bons espaços de arrumação, fichas de carregamento disponíveis e um ecrã tátil onde pode utilizar as funções multimédia e navegação GPS, entre outras “acessibilidades” descarregáveis da Honda App Center.

Outro ponto de destaque é a manete da caixa de velocidades: compacta, bem situada e desenhada, permite um toque desportivo a quem gosta de conduzir e sentir a caixa de velocidades.

Quando falámos na experiência de condução, não podemos deixar escapar a qualidade do som. A habitabilidade do espaço permite um som interessante, com um bom palco sonoro. Afinal, este é um carro moderno pensado para pessoas que sentem e vivem ao máximo

No que toca aos passageiros do banco de trás, os 3 lugares são espaçosos. Podem albergar perfeitamente 3 adultos com conforto e segurança. Claro que o do meio, onde tem nas costas o encosto rebatível, mostra-se mais duro que os restantes.

Nos que toca aos bancos de trás, os lugares são espaçosos o suficiente para 3 passageiros adultos viajarem em conforto e segurança. Os bancos revestidos a pele e tecido são muito confortáveis, garantindo a melhor comodidade durante as viagens. Em termos de área não podemos esquecer os chamados Bancos Mágicos, concebidos para serem rebatidos aumentando significativamente a bagageira.

Este acrescento permite um uso de 470 litros de mala com os bancos montados e uns impressionantes 1533 litros com os bancos rebatidos. Ótimo para transportar volumes grandes na vertical.

Equipamento

O modelo testado, o Executive Connect Navi, mostra-se muito completo. Num primeiro contacto irá perceber que não “conduz sozinho”. O HR-V 1.5 i-VTEC vem equipado com tecnologias de segurança como o sistema CTBA de travagem ativa em cidade.

Este sistema trava sozinho quando deteta perigo a velocidades até 32 km/h. Além disso, traz igualmente o importantíssimo Sistema Avançado de Assistência ao Condutor, que relembra algumas regras de condução.

O pacote de equipamento ainda traz Avisador de Colisão à Frente (FCW), Reconhecimento de Sinalização de Trânsito (TSR), Limitador Inteligente da Velocidade (ISL), Avisador de Saída de Faixa (LDW) e Sistema de Suporte dos Máximos (HSS). Além disto, somam-se os airbags, ABS, EBD, VSA, entre outros.

Um equipamento que poderá ser muito útil é o Assistência ao Arranque em Subidas (HSA). Este SUV tem também um sistema de alerta de esvaziamento dos pneus (DWS), acesso e arranque sem chave, modo ECON, direção assistida adaptável, travão de estacionamento elétrico, ar condicionado automático com controlo duplo de climatização, Cruise Control com limitador de velocidade, pedais desportivos, faróis automáticos com sensor de luz, sensores de estacionamento atrás e à frente e câmara traseira de auxílio ao estacionamento.

Condução

A versatilidade da simplicidade em conduzir este SUV surpreendeu-nos. Fácil de manobrar, fácil de estacionar e muito segura, esta é uma viatura rápida e permite ao condutor um campo de visão muito interessante.

Em pouco tempo, o HR-V habitua-nos a uma interessante desenvoltura, com uma condução rápida, sem nunca perder o conforto. Não podemos deixar de referir a presença do sistema SDC, ou Controlo de Amortecedor Sináptico.

Na cidade vai gostar de o usar, mas atenção que a sua dureza em pisos danificados nota-se bem. Este sistema vai garantir que, em piso irregulares, não tenha de estar sempre a corrigir a condução.

Motor & mecânica

Ensaiámos o motor 1.5 i-VTEC a gasolina com 130 cv, indispensáveis para a performance que se exige de um SUV. Apresentado com um binário máximo de 155 Nm, caixa manual de seis velocidades, quatro cilindros atmosférico que nos leva dos 0 aos 100 km/h em 10,2 segundos.

Consumos

Com consumos na ordem dos 6,6 a 6,8 l/100 km, optámos quase sempre pelo modo ECON, situado ao lado do volante. Mas também usámos sem este modo económico o que resultou numa condução interessante.

Além de todas estas características que fazem do HR-V o SUV ideal, a Honda tem agora 7 anos de garantia sem limite de quilómetros e assistência em viagem, a qualquer momento.

Ficha técnica

MOTOR

Tipo: quatro cilindros em linha a gasolina, com injeção direta e admissão variável

Cilindrada (cm3): 1.498

Diâmetro x curso (mm): 73 x 89,5

Taxa compressão: 11,5 : 1

Potência máxima (cv/rpm): 130 / 6.600

Binário máximo (Nm/rpm): 155 / 4.600

Transmissão e direcção: Dianteira, com caixa manual de seis velocidades; direção de pinhão e cremalheira, com assistência elétrica

Suspensão (fr/tr): Tipo McPherson/Multibraços

Travões (fr/tr): Discos ventilados/Discos

PRESTAÇÕES E CONSUMOS

Aceleração: 0-100 km/h (s): 10,2

Velocidade máxima (km/h): 192

Consumo Ciclo Urbano/Extra-Urbano/Combinado (l/100 km com WLTP): 8,8/5,8/6,8

Emissões de CO2 Combinado (g/km WLTP): 148

DIMENSÕES E PESOS

Comprimento/Largura/Altura (mm): 4,335/2,019/1,605

Distância entre eixos (mm): 2,610

Largura das vias (fr/tr) (mm): 1,535/1,540

Peso máximo (kg): 1.241

Capacidade da bagageira (l): 470/1.533

Depósito de combustível (l): 50

Pneus (fr/tr): 215/55 R17/215/55 R17

Preço da versão ensaiada (Euros): 30500€

Honda HR-V 1.5 i-VTEC