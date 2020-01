Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Bom dia caros, como estão?

Estamos em fase de termino de construção de uma casa em terreno que possuímos numa aldeia e a casa será para utilização maioritariamente em fins-de-semana e/ou ferias.

Ja fiz algumas pesquisas online e contacto com empresas de venda de câmaras de vigilância, contudo sem sucesso.

O que pretendemos e uma compra de 4 a 6 câmaras todas ligadas a um hotspot BLM (única tecnologia disponível), e com disponibilidade de visualização em tempo real e alertas de movimento e gravação noturna, como e habito em todas as câmaras IP WiFi. A grande dificuldade que não encontro solução na Internet e o fato de poder guardar todas as imagens em nuvem e não em cartões de memoria que todas disponibilizam slot para tal.

Possuo uma pasta G Suite com capacidade ilimitada e gostaria de enviar as gravações para esta pasta. Li alguma informação acerca da gravação via FTP, contudo não tenho experiência relativamente a esta tecnologia,

Tendo ja recorrido aos V. serviços de consultoria e tendo ficado satisfeito com as vossas sugestões e sendo um leito diario da V. pagina, gostaria de saber se me recomendam alguma marca e modelo de câmaras (não muito caras) e que consiga gravar em tempo real na Cloud da Google.

Fico grato pela V. ajuda e disponibilidade.

Cumprimentos,

Miguel Machado