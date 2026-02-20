Nova lei quer exigir matrícula às bicicletas elétricas
Devido ao aumento dramático de acidentes com bicicletas elétricas, um projeto de lei na Califórnia quer exigir matrículas para e-bike.
Na Califórnia, um projeto de lei procura reforçar a segurança pública através da exigência de que certas bicicletas elétricas sejam registadas junto do estado e exibam matrículas.
Segundo a deputada Rebecca Bauer-Kahan, autora do projeto, numa declaração, "o aumento dramático de acidentes com bicicletas elétricas em toda a Califórnia exige ação imediata".
Na sua perspetiva, esta legislação procurará melhorar a responsabilização e ajudar as autoridades a proteger as crianças e todos os utilizadores da via pública.
Conforme a imprensa norte-americana, o Projeto de Lei 1942, conhecido como E-bike Accountability Act, prevê o seguinte:
- Exigir que bicicletas elétricas das Classes 2 e 3 sejam registadas no Departamento de Veículos Motorizados (DMV);
- Exigir que essas bicicletas exibam uma matrícula;
- Exigir que os ciclistas possuam prova de propriedade correspondente ao número de série da bicicleta;
- Determinar que o DMV estabeleça um processo de registo para bicicletas elétricas.
Califórnia quer que ciclistas estejam identificáveis
Ao contrário de automóveis e motociclos, as bicicletas elétricas não são, atualmente, obrigadas a exibir matrícula, dificultando a identificação de ciclistas envolvidos em comportamentos perigosos ou infrações de trânsito.
Segundo o gabinete de Bauer-Kahan, citando o Statewide Integrated Traffic Records System, o rápido aumento do uso de bicicletas elétricas na Califórnia coincidiu com um crescimento de 18 vezes no número de ferimentos entre 2018 e 2023.
Apesar de cidades do sul da Califórnia terem emitido orientações sobre o uso de bicicletas e trotinetas elétricas nas ruas locais, ao longo dos anos, o estado parece querer reforçar a legislação.
Legislação europeia para as e-bikes
Na Europa, existem regras parcialmente semelhantes à proposta apresentada na Califórnia, mas aplicam-se apenas a um tipo específico de bicicleta elétrica.
A maioria das bicicletas elétricas, conhecidas como pedelec, com potência até 250 W e velocidade máxima assistida de 25 km/h, é legalmente tratada como uma bicicleta comum.
Por isso, na generalidade dos países europeus não é exigida matrícula, registo nem seguro, mantendo-se um regime simples para o uso quotidiano destes veículos.
Por sua vez, as e-bikes mais rápidas, normalmente chamadas speed pedelec, que podem atingir cerca de 45 km/h com assistência elétrica, são classificadas como ciclomotores em vários países.
Nesses casos, passam a ser obrigatórios o registo do veículo, matrícula, seguro e, por vezes, carta de condução.
Neste cenário, ao contrário do projeto de lei da Califórnia, que pretende alargar a identificação a modelos mais comuns, a Europa visa apenas veículos mais potentes e potencialmente mais perigosos.
Em Portugal, é geralmente seguida a norma europeia, ou seja, a maioria das bicicletas elétricas não precisa de matrícula nem de registo.
Imagem: ChatGPT
Cá em Portugal, não percebo como bicicletas ou trotinetes elétricas que andam na estrada, não tenham identificação e seguro obrigatório. É ridículo, por exemplo uma mota 50cc ter de ter, e estas novas elétricas não!
Exacto. Existe muitos acidentes.
Bem tendo matrícula, seguro, etc já se evitam acidentes.
Fazer ciclovias como deve ser está quieto.
Mais uma ideia que logo cá chega bem as Mortágua e esquerdinhos subirem ao puder.
Para eles desde que se pague, desde que se crie mais impostos fica tudo bem.
Esta extrema direita anda maluca.
Antes escondiam-se no armário, mas agora andam saidinhos..