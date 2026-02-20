PplWare Mobile

Nova lei quer exigir matrícula às bicicletas elétricas

Motores/Energia 3 Comentários

Imagem: ChatGPT

Autor: Ana Sofia Neto

  1. Hugo Nabais says:
    20 de Fevereiro de 2026 às 16:20

    Cá em Portugal, não percebo como bicicletas ou trotinetes elétricas que andam na estrada, não tenham identificação e seguro obrigatório. É ridículo, por exemplo uma mota 50cc ter de ter, e estas novas elétricas não!

  2. João says:
    20 de Fevereiro de 2026 às 16:22

    Exacto. Existe muitos acidentes.
    Bem tendo matrícula, seguro, etc já se evitam acidentes.
    Fazer ciclovias como deve ser está quieto.
    Mais uma ideia que logo cá chega bem as Mortágua e esquerdinhos subirem ao puder.
    Para eles desde que se pague, desde que se crie mais impostos fica tudo bem.

  3. Django Unchained says:
    20 de Fevereiro de 2026 às 16:59

    Esta extrema direita anda maluca.
    Antes escondiam-se no armário, mas agora andam saidinhos..

