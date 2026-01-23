Sony expande a sua gama de gira-discos com novos modelos sem fios

A Sony anunciou dois novos modelos de gira-discos: o PS-LX3BT e o PS-LX5BT. Concebidos para tornar simples e fácil desfrutar do som rico e autêntico dos discos de vinil, procuram satisfazer tanto quem só agora começou a ouvir vinil como os melómanos mais exigentes.

Os novos gira-discos combinam um funcionamento simples e intuitivo com tecnologia de áudio sem fios avançada e uma qualidade de fabrico excecional.

O objetivo da Sony é satisfazer quem só agora começou a ouvir vinil, mas, também, os melómanos mais exigentes.

O que têm os dois gira-discos da Sony em comum?

Ambos os modelos oferecem reprodução totalmente automática com um único botão e conectividade Bluetooth com suporte para aptX, aptX-Adaptive e áudio de alta resolução sem fios.

Desta forma, permitem aos utilizadores desfrutar de um som detalhado, sem fios e, também, através de uma ligação com fios.

Reprodução estável e proteção asseguradas pelos seguintes elementos:

Cartucho de alta qualidade;

Controlo de ganho de três níveis;

Prato de alumínio;

Tampa protetora transparente.

Suportam discos de 33⅓ e 45 RPM (7" e 12") e são fornecidos em embalagens recicladas, refletindo o compromisso contínuo da Sony para com a sustentabilidade.

PS-LX3BT: a sua viagem pelo vinil começa aqui

Perfeito para quem está a dar os primeiros passos no universo do vinil ou para quem procura uma configuração simples e adequada ao seu estilo de vida, segundo a Sony, o PS-LX3BT apresenta um design elegante e refinado, que se adapta a qualquer estilo de vida.

Comece a ouvir imediatamente com o cabo de áudio incluído e o equalizador phono integrado.

Este modelo oferece um som analógico caloroso e com um seguimento suave.

PS-LX5BT: faça um upgrade à sua viagem pelo vinil

Para quem procura melhorar o seu som, o PS-LX5BT apresenta melhorias premium que reforçam a precisão do desempenho áudio.

Cada elemento, desde o corpo rígido de uma só peça e o braço em alumínio até ao tapete de borracha e ao design do circuito, foi cuidadosamente criado para eliminar vibrações indesejadas e preservar a pureza do som.

Fiel a esta sólida base de precisão, está equipado com um cartucho de alta qualidade que proporciona um som rico, com uma ampla envolvência sonora, ideal para uma audição focalizada e dedicada, que supera a simples utilização diária.

A tomada de áudio banhada a ouro suporta uma ligação com fios de alta qualidade, enquanto o design sofisticado e minimalista se integra facilmente em qualquer interior, valorizando tanto o som como o ambiente.

Disponibilidade

O PS-LX3BT estará disponível por um preço de venda ao público recomendado de 299 euros, e o PS-LX5BT estará disponível por 399 euros, no website oficial da Sony e em revendedores autorizados.