Out of Sight, mestres do assalto em português

Das mentes criativas portuguesas do estúdio independente Maximum Wage Studios, encontra-se em desenvolvimento o jogo Out of Sight. Trata-se de um heist simulator, ou seja, um simulador de assaltos. Venham saber mais.

Os estúdios independentes Maximum Wage Studios foram fundados em 2024. Segundo os seus responsáveis o seu principal objetivo seria o de explorar ideias divertidas e inovadoras. Seguindo essa premissa, surgiu o seu primeiro jogo Pizz’Ahoy! , desenvolvido para realidade virtual.

Segundo os Maximum Wage Studio, Out of Sight encontra-se em desenvolvimento para PC, e é apontado como sendo um heist simulator, ou seja, um simulador de assaltos.

Out of sight coloca o jogador no papel de um ladrão contratado para executar as mais variadas missões furtivas, relacionadas com assaltos. Tendo como pano e fundo para os assaltos localizações distintas e diversificadas, o jogo a promessa promete cativar jogadores que apreciem jogos stealth e thrillers interativos.

As missões podem variar desde simples ações de infiltração estratégica em edifício, até à captura de dados confidenciais em locais fortemente protegidos.

Out of Sight aposta numa abordagem imersiva ao género stealth, propondo uma experiência desafiadora em que a paciência, a estratégia e a observação são armas tão cruciais como a habilidade técnica. O jogador, ao ser contratado por entidades anônimas, deverá concluir o seu trabalho e desaparecer sem deixar rastos. Não há aliados, não há cobertura e, sobretudo, não há margem para erros.

Out of Sight diferencia-se pela forma como a tensão é construída, seja pelo meio de ambientes desenhados que utilizam a forte referência de bandas desenhadas, ou pelo acompanhamento de uma banda sonora que reforça o suspense e o perigo iminente. Cada missão é única e apresenta desafios distintos, propondo ao jogador uma leitura imersiva do espaço e do comportamento dos inimigos. Em vez de combate direto, o jogo privilegia a estratégia, o improviso, e a leitura subtil de padrões para ultrapassar os diversos obstáculos em cada missão.

No decorrer do desenvolvimento do título, foi necessário recrutar para a equipa o Game Artist Henrique Monteiro, que declara: “É uma experiência verdadeiramente desafiadora, onde fazer parte do Estúdio está a ser enriquecedor. Cada momento a desbravar este nível de complexidade contribui para o crescimento do Out of Sight”. Também o Game Developer João Correia comenta: “Trabalhar neste projeto tem sido bastante produtivo e gratificante, e isso promoveu a evolução da equipa. O nosso foco é aprimorar a imersão do jogo e polir os diversos desafios que o Out of Sight proporciona aos jogadores”.

A Maximum Wage Studios foi fundada em Lisboa, em 2024, pelos programadores João Correia, David Mendes, e os artistas Guilherme Negrinho, João Ribeiro, sendo inicialmente criada para desenvolver o seu primeiro jogo Pizz’Ahoy! (VR). Desta forma, através da experiência gráfica do seu primeiro projeto, o estúdio expande agora os seus horizontes para a complexidade do título Out of Sight.