Scream Operator: Haunted House Manager, um jogo de gestão de… sustos!

Scream Operator: Haunted House Manager é um titulo dos estúdios independentes Japhet Interactive que coloca os jogadores no controlo de uma atração assombrada. Poderá vir bem a revelar-se uma surpresa (des)agradável.

Os estúdios independentes Japhet Interactive anunciaram oficialmente o seu próximo jogo, Scream Operator: Haunted House Manager.

Trata-se de um simulador de gestão em pixel art que desafia os jogadores a gerir uma atração assombrada industrial. O lançamento para PC está previsto para o primeiro trimestre de 2027, estando já confirmada uma demonstração pública para outubro de 2026.

Ao contrário dos tradicionais jogos de gestão focados na construção de parques temáticos ou montanhas-russas, Scream Operator coloca os jogadores na cabine de controlo de uma atração do tipo dark ride, onde terão de supervisionar operações em tempo real, gerir sistemas elétricos e compreender a psicologia dos visitantes.

A partir de um painel de controlo detalhado, os jogadores serão responsáveis por despachar veículos, ativar sequências de pré-espetáculo e encaminhar carruagens vazias de volta ao depósito. Tudo isto enquanto equilibram o consumo energético da instalação e evitam sobrecargas causadas por animatrónicos e maquinaria pesada, que podem resultar em avarias críticas e multas relacionadas com a segurança.

Segundo Niels van der Ven, fundador da Japhet Interactive, o objetivo do projeto passa por recriar a tensão operacional e a nostalgia associadas às clássicas atrações assombradas.

“Com Scream Operator, quis captar o stress tático e a nostalgia de gerir uma atração de terror clássica. Trata-se de um equilíbrio entre eficiência operacional e terror psicológico. O jogador está a operar uma máquina complexa onde a segurança dos visitantes, os tempos de espera e a maximização dos sustos entram constantemente em conflito”, explica o criador.

O jogo vai tentar refletir o que se passa numa atração real, com a simulação do uso da cabine de controlo em tempo real. Os jogadores podem gerir diretamente a operação da atração através de um painel de controlo dinâmico, ativando cenas, despachando veículos e automatizando diversos processos.

A gestão do Animatrónico, dos adereços e da decoração será da responsabilidade dos jogadoers. Será possível preencher salas vazias com uma grande variedade de animatrónicos, objetos decorativos e elementos temáticos para aumentar o chamado Scare Score, a classificação que mede a capacidade da atração em assustar os visitantes.

Como qualquer diversão deste género, é de esperar que hajam filas e filas para a atração. O jogo permite melhorar estações e filas de espera para reduzir os tempos de espera dos clientes. Além disso, será possível desbloquear lojas de merchandising e máquinas de venda automática para aumentar as receitas da operação.

Por outro lado, a gestão energética desempenha um papel fundamental. Os jogadores terão de equilibrar a capacidade elétrica disponível com o consumo de equipamentos pesados, evitando falhas de sistema e penalizações financeiras associadas a problemas de segurança.

Com uma proposta que mistura gestão, estratégia e terror temático, Scream Operator: Haunted House Manager pretende oferecer uma visão diferente dos simuladores de parques de diversões, colocando os bastidores de uma casa assombrada no centro da experiência.

Scream Operator: Haunted House Manager está previsto para inicio de 2027, para PC.