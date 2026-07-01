Novo Nissan LEAF já está disponível em Portugal: saiba preços e detalhes!

Agora na sua terceira geração, o novo Nissan LEAF estreia-se com uma autonomia impressionante de até 622 km, um design renovado e elegante, tecnologia de topo e um vasto conjunto de novas funcionalidades de assistência à condução.

O novo Nissan LEAF renasce na herança do primeiro veículo elétrico de grande produção lançado na Europa em 2011, reafirmando a determinação da Nissan em liderar a inovação elétrica.

Segundo Clíodhna Lyons, vice-presidente Regional de Planeamento de Produto e Serviços, Nissan AMIEO, "o novo Nissan LEAF é a personificação do ADN da Nissan: inteligente, elegante, com muito estilo e preparado para a próxima geração de condutores elétricos".

Design aerodinâmico

Concebido no Estúdio Global de Design da Nissan em Atsugi, Japão, e produzido na fábrica de Sunderland, no Reino Unido, o novo Nissan LEAF apresenta uma aparência dinâmica de crossover que combina eficiência aerodinâmica e impacto visual.

Com um coeficiente aerodinâmico de apenas 0,25 Cx, o seu design fluido não só transmite elegância e presença em estrada, como também contribui para a autonomia de 622 km e para a eficiência global do modelo.

A complementar o seu visual elegante e fluido, o novo Nissan LEAF integra um conjunto de elementos exteriores cuidadosamente aperfeiçoados, que reforçam o seu caráter distinto e o estilo inconfundível de um veículo 100% elétrico:

Puxadores embutidos nas portas;

nas portas; Superfícies esculpidas e linha de tejadilho fluida;

Assinatura luminosa traseira 3D exclusiva ;

; Jantes de liga leve de 19” com design aerodinâmico (opcionais);

com design aerodinâmico (opcionais); Teto panorâmico com escurecimento variável com detalhe LEAF em relevo.

O habitáculo é amplo e pensado para a família, oferecendo até 437 litros VDA de capacidade de bagageira. A bagageira com abertura elétrica e as barras de tejadilho opcionais aumentam a versatilidade, enquanto as seis cores expressivas permitem personalizar o Nissan LEAF ao gosto de cada condutor.

Para complementar o design e o interior espaçoso, o novo Nissan LEAF disponibiliza uma ampla gama de acessórios adaptados a todos os estilos de vida, desde utilitários práticos, como proteção de para-choques traseiro, tapetes reciclados e forro reversível da bagageira, até detalhes de estilo, como soleiras iluminadas e capas de espelho em carbono.

Autonomia até 622 km

As opções de bateria (52 kWh e 75 kWh) oferecem uma autonomia superior até 450 km e até 622 km (WLTP), garantindo confiança e conveniência nas viagens mais longas.

Com autonomia de até 330 km a 130 km/h e até 430 km a 110 km/h em autoestrada, e um consumo energético de entre 13,7 kWh e 13,8 kWh/100 km, as viagens prolongadas tornam-se mais eficientes, com menos paragens para carregar.

Quando for necessário, o carregamento rápido DC de 150 kW permite recuperar até 420 km em apenas 30 minutos (para a bateria maior).

Além de equipado com função Vehicle-to-Load (V2L), que disponibiliza até 3,6 kW de potência para alimentar pequenos dispositivos, como computadores portáteis ou equipamentos de campismo, o novo Nissan LEAF está preparado para futuras funcionalidades Vehicle-to-Grid (V2G), sujeito à disponibilidade de infraestruturas, serviços e enquadramento local.

Desempenho elétrico e assistência à condução avançada

Assente na plataforma modular CMF-EV, partilhada com o Nissan Ariya, o novo Nissan LEAF oferece uma condução envolvente e confortável. A suspensão MacPherson à frente e multibraço atrás assegura uma condução ágil e suave, tanto em meio urbano como em autoestrada.

Entre as funcionalidades centradas no condutor destacam-se:

e‑Pedal Step para uma condução fluida com um só pedal;

para uma condução fluida com um só pedal; ProPILOT Assist com Navi-link , para controlo adaptativo de velocidade e assistência inteligente à condução;

, para controlo adaptativo de velocidade e assistência inteligente à condução; Monitor com Vista 3D de 8 pontos com Vista de Capot Invisível e Vista Frontal Alargada , para manobras seguras em espaços apertados;

, para manobras seguras em espaços apertados; Travagem regenerativa com patilhas e assistência de controlo de distância, para maximizar a recuperação de energia nas desacelerações.

O novo Nissan LEAF é impulsionado por um motor elétrico refinado, que, na versão equipada com bateria de 75 kWh, disponibiliza 160 kW de potência e 355 Nm de binário, acelerando dos 0 aos 100 km/h em 7,6 segundos.

Equipado com um conjunto completo de sistemas avançados de segurança e assistência à condução, o novo Nissan LEAF inspira confiança em qualquer situação: Cruise Control Inteligente, Assistência à Manutenção na Faixa de Rodagem e Sistema de Monitorização do Condutor

As funcionalidades adicionais, como a Vista 3D de 360°, a Vista de Capot Invisível e a Vista Frontal Alargada, tornam o estacionamento e a condução urbana mais fáceis e seguras.

Concebido para o condutor conectado

No centro da experiência digital do LEAF está o NissanConnect com Google integrado, que proporciona uma ligação perfeita entre o veículo e o dia a dia do condutor moderno, incluindo:

Google Maps com planeador de rotas e gestão automática de carregamentos;

com planeador de rotas e gestão automática de carregamentos; Assistente Google para controlo por voz de navegação, multimédia, climatização e muito mais;

para controlo por voz de navegação, multimédia, climatização e muito mais; Google Play Store para acesso a aplicações, música e ferramentas de produtividade.

No interior, nas versões Advance e Evolve, dois ecrãs de 14,3” (painel de instrumentos e ecrã central) criam um cockpit totalmente digital, enquanto a aplicação NissanConnect Services permite o controlo remoto do carregamento, da climatização e do planeamento de viagens, garantindo uma experiência conectada dentro e fora do veículo.

Já disponível em Portugal

O novo Nissan LEAF já está disponível para venda, a partir de 29.990 euros (+ IVA), com oferta de 3 anos de manutenção.

O processo de reserva pode ser feito 100% online no website oficial da Nissan, com as primeiras entregas a clientes previstas para este mês de julho.