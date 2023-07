Futebol masculino tem mais qualidade do que o feminino, se acharmos que são homens a jogar

O Mundial Feminino da FIFA começou ontem e está a dar destaque às atletas dos países participantes. Contudo, esse é muito pouco, quando comparado com a atenção que o campeonato masculino reúne. Há uma razão para isso e a ciência já a decifrou.

Há uns dias, circulou pelas redes sociais um anúncio de dois minutos criado pela Orange e a agência de marketing Marcel. No vídeo, veem-se jogadas impressionantes (supostamente) da equipa de futebol masculino de França. Entretanto, é revelado algo muito curioso:

O futebol feminino tem crescido a vários níveis que se influenciam mutuamente - interesse, público e receita. Ainda assim, apesar de o Mundial Feminino da FIFA estar a decorrer, desde ontem, e embora seja um evento de grande dimensão, não está a ter o tanto de atenção que o masculino reuniu.

Efetivamente, em matéria de futebol, mas não só, as competições femininas ficam mediaticamente aquém das masculinas. Aliás, para muitos, os jogadores têm melhor desempenho em campo do que as jogadoras, havendo quem afirme que elas são mais lentas e protagonizam jogos mais aborrecidos.

Um novo estudo da Universidade de Zurique encontrou uma resposta para este problema sistémico: a informação sobre o género pode influenciar a qualidade percebida. A investigação percebeu que o futebol masculino só é mais valorizado se o género dos jogadores for claramente identificável.

Caso contrário, são igualmente valorizados. Ou seja, só consideramos que o futebol masculino tem melhor desempenho do que o feminino, quando sabemos que são homens a jogar.

A sabedoria convencional é que os desportos masculinos são simplesmente melhores do que os femininos porque eles são maiores, mais fortes e mais rápidos. No entanto, a existência de estereótipos deve alertar-nos para outra possibilidade: a informação específica sobre o género pode influenciar a nossa perceção da qualidade.

Explicou Carlos Gómez, investigador do Instituto de Administração de Empresas da UZH e autor do estudo.

Estudo adulterou um vídeo para entender se a perceção do género tem impacto na qualidade dos jogos femininos

Por forma a testar a teoria, os investigadores quiseram estudar se as pessoas avaliam a qualidade do futebol masculino e feminino de modo diferente, se não conseguirem identificar o género dos jogadores.

Para isso, realizaram uma experiência muito curiosa: 613 participantes assistiram a cenas de golos de grandes futebolistas. Num grupo, as imagens dos jogadores foram desfocadas, para que os participantes não conseguissem perceber se estavam a ver homens ou mulheres. No outro, os vídeos não foram alterados.

Os resultados demonstraram que os vídeos de futebol masculino só foram mais bem classificados, quando os participantes conseguiram identificar o género dos jogadores. Por sua vez, as diferenças de desempenho desapareceram quando o género não era percetível.

O estudo refuta o pressuposto, agora errado, de que a baixa procura do futebol profissional feminino se deve à qualidade das jogadoras, e sugere que o desporto feminino ainda não atingiu todo o seu potencial económico.