Elétricos devem pagar imposto extra, porque pesam mais e estragam mais as estradas

Quem o diz é um centro de estudos britânico. Se antes conhecíamos tentativas de introduzir incentivos à compra de carros elétricos, este centro do Reino Unido está a fazer diferente e a propor, por sua vez, taxas aos condutores destes veículos. Porquê? Ora, porque são mais pesados e desgastam mais as estradas.

Num relatório, o Center for Policy Studies (CPS) do Reino Unido, diz que o Tesouro enfrenta um buraco negro no orçamento de 25 mil milhões de libras, num futuro próximo, à medida que as receitas dos impostos sobre os combustíveis diminuem.

Assim sendo, defende que o governo deveria definir um imposto destinado aos proprietários de elétricos, de modo a ajudar a tapar esse buraco.

A sugestão do centro de estudos pressupõe uma taxa pay-as-you-drive, ou "paga consoante conduz", considerando que, por serem mais pesados, os elétricos danificam mais as estradas e, por isso, deveria ser-lhes cobrado um imposto extra.

Pela sua natureza, os veículos elétricos tendem a ser significativamente mais pesados do que os seus equivalentes a gasolina ou diesel, o que significa que eles danificarão mais as estradas, ao longo do tempo. Acreditamos que a taxa por quilómetro deve variar de acordo com o peso do veículo (já que veículos mais pesados danificam mais as estradas).

Na perspetiva do CPS, quanto mais o governo adiar a decisão de taxar os carros movidos a bateria, mais "politicamente difícil" será fazê-lo.

De acordo com o The Telegraph, a proposta do CPS sugere que o governo reinvista os ganhos na modernização da rede rodoviária.

À medida que a taxa de adoção de veículos elétricos for aumentando, na próxima década, a introdução de um sistema eficaz de cobrança por quilómetro tornar-se-á cada vez mais urgente. O governo deve usar essa transição como uma oportunidade para reequilibrar a tributação, evitando penalizar desproporcionalmente os condutores de carros com motor de combustão, a médio prazo.

Lê-se no relatório do CPS.

O centro de estudos julga que o atual sistema de impostos sobre os veículos "trata os condutores de carros com motor de combustão como vacas leiteiras" e que deve ser alterado.