O iMessage é o centro dos produtos da Apple no que toca à partilha de mensagens, sendo abrangente no que toca aos dispositivos da marca. Está limitado ao seu ecossistema e por muito que seja pedido no Android, nunca chegou a ter esta versão criada e disponibilizada.

A Apple tem resistido a trazer o iMessage para o Android, sem apresentar uma razão válida. Agora tudo foi esclarecido e a criadora do iPhone apresentou finalmente uma razão pode se recusar a criar esta versão da sua app de mensagens.

A razão da Apple para ignorar o iMesssage no Android

A Apple tem no Android algumas apps, mas sempre focada nas suas necessidades. Essa escolha tem deixado de fora o iMessage, que mesmo com muitos pedidos não parece vir a ser uma realidade em breve no sistema da Google.

Agora, e numa entrevista que Craig Federighi da Apple deu ao The Wall Street Journal, num evento que decorre agora, foi finalmente esclarecida a razão para esta opção da Apple face ao Android. Do que afirmou, e caso esta versão existisse, teria sido um esforço "descartável" que teria "impedido [a Apple] de inovar". Eis a declaração completa.

Se vamos entrar num mercado e seguir o caminho da construção de uma app, temos de estar nele de uma maneira que faça a diferença. Isso significaria que teríamos muitos clientes a quem poderíamos entregar ótimas experiências. Isso tem um custo real. E, o meu medo era que não estivéssemos em posição de fazer isso. Então, se nós apenas lançássemos uma app que realmente não obtivesse massa crítica em outras plataformas, o que ela teria conseguido é que nos impediria de inovar em todas as maneiras que queríamos inovar em mensagens para nossos clientes, e realmente não ter realizado muito de qualquer outra forma. E assim, acabamos por sentir que deve fazer a, escolha onde pode fazer a diferença. Escolha onde vai investir e faça isso onde você faz a diferença e por isso essa opção parecia descartável e que não serviria ao mundo honestamente.

Isto reforça o estatuto que o iMessage tem no universo Apple e como isto funciona para cativar os utilizadores a ficar nos sistemas da gigante de Cupertino. Nos casos onde não está presente, tem causado problemas por não ter uma integração.

Uma separação clara no tipo de mensagens

Curiosamente, esta nova justificação fica muito longe de outra que surgiu há alguns anos e de forma interna à Apple. Numa troca de emails ficou claro que esta versão iria remover um bloqueio para os pais oferecerem um smartphone Android aos seus filhos.

Com a Google a apostar em divulgar e massificar RCs, a Apple está a manter-se fiel à sua solução e em mantê-la como um exclusivo. Desta forma impede a fuga de utilizadores para o Android, enquanto tenta puxar a si novos utilizadores para conseguirem comunicar dentro desta rede.