GNR de Leiria já faz patrulhamento com viaturas 100% elétricas

A Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Destacamento de Trânsito do Comando Territorial de Leiria, tem ao serviço duas viaturas 100% elétricas.

GNR tem dois ID3 da Volkswagen 100% elétricos...

De acordo com a publicação no Facebook, é referido que "trata-se do modelo ID3 da Volkswagen e a sua utilização é proveniente da concessionária Brisa, SA...".

A mobilidade elétrica vai ao encontro da preocupação em mitigar a pegada ecológica a par da manutenção de uma constante e perspicaz evolução, não só a nível tecnológico, administrativo e financeiro, como também em termos de imagem institucional.

É ainda referido que... "o processo de transição de viaturas movidas a combustível fóssil para eletricidade, em uso pela GNR no patrulhamento em autoestrada, iniciou no ano de 2021. O Destacamento de Trânsito de Leiria em parceria com a Brisa, S.A., de forma pioneira a nível nacional, colocou ao serviço uma viatura híbrida e, volvidos dois anos, verificando-se a sua mais-valia em termos de sustentabilidade, consideram-se estarem reunidas condições para utilização de motores 100 % elétricos".

O Destacamento de Trânsito de Leiria efetua, de forma diária e ininterrupta, o patrulhamento da rede concessionada pelo grupo Brisa, SA., de onde se destacam vias de importância capital a nível nacional, nomeadamente a A1, a A19 e o IC9. Até então, com a utilização de viaturas movidas a combustível fóssil, representava aproximadamente um consumo anual de 10 mil litros.

Para além da inegável e inquestionável mais-valia em termos ambientais, com estas viaturas 100% elétricas conseguir-se-á garantir, ainda, uma performance média/alta no que concerne a potência e capacidade de aceleração, tão necessárias para a execução na plenitude do serviço de patrulhamento e fiscalização rodoviária.

Apenas a autonomia poderia ser uma preocupação, considerando a natureza do serviço operacional que as viaturas desempenham, como, por exemplo, a necessidade de percorrer centenas de quilómetros em autoestrada. Contudo, tal situação é ultrapassável, não só por existir sempre outra viatura 100 % elétrica pronta a sair, como ainda pelo facto da concessionária dispor de dispositivos de carregamento ultrarrápido nas áreas de serviço da rede Colibri.