O Google Fotos é um dos mais completos serviços de armazenamento e edição de fotos e vídeos. Além das sugestões de correção de fotos que são deixadas automaticamente, dos pequenos vídeos criados e até de montagens, o utilizador tem à sua disposição uma série de ferramentas de edição.

Os subscritores do Google One terão, no entanto, novos e exclusivos recursos.

O serviço de subscrição Google One oferece, basicamente, armazenamento expandido, acesso a especialistas, opção para adicionar a sua família e vantagens adicionais para membros. O valor da subscrição começa em 1,99 € / mês ou 19,99 € / ano, aumentando, claro, com o espaço de armazenamento contratado.

É no âmbito das vantagens adicionais para membros que a Google está a preparar uma novidade para o Google Photos.

Novidades no Google Fotos para subscritores do Google One

Segundo avança o site XDA Developers, a versão 5.18 do Google Fotos para Android revela funcionalidades novas exclusivas então para estes utilizadores do Google One.

Em concreto, é referido que os subscritores do serviço terão acesso a recursos de edição extra no Photos. Esta referência é feita, numa primeira fase, sob forma de notificações no serviço de fotos.

As a Google One member, you get access to extra editing features Get extra editing features with a Google One membership Unlock this feature and more with a Google One membership Unlock more editing features and {storage_amount} of storage with a Google One membership

No código da app estas foram as notificações encontradas que, resumidamente, significam o que já foi referido, que os membros do One terão acesso a recursos de edição extra e, claro, mais espaço de armazenamento.

Não é descrito exatamente como serão apresentados os recursos, mas deverão surgir num editor de fotos e vídeo avançado. Além disso, são ainda descritos os modos de pré-processamento de imagem Dynamic, HDR e Vivid, e também um editor de céus. Contando com filtros como Afterglow, Airy, Ember, Luminous, Radiant e Stormy.

É membro do Google One?