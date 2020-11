E Porque Hoje é Sexta

Ele separou-se da esposa e, com quase 60 anos encontrou uma nova cara-metade; uma bela gata de 22 aninhos. Certo dia, em um restaurante encontra um casal de médicos, ex-colegas de turma e sentam juntos para rememorar os bons tempos. O amigo médico ficou impressionado com a gata e, quando as esposas foram ao toalete, não se conteve e perguntou como ele conseguiu a proeza de arrumar uma gata daquelas. Ele com a maior calma do mundo, disse:

– Para manter um bom relacionamento, com uma gata daquelas, o importante é onde você a beija.

Imediatamente o cara perguntou:

– E onde é que você a beija?

Sem perder a compostura nosso amigo informou:

– Eu a beijo em Paris, Nova York, Londres, Roma, Veneza, Mônaco , etc…