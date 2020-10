Site interativo criado pela ESA permite acompanhar as alterações climáticas

Se é daquelas pessoas que ainda desacredita nas alterações climáticas ou nos impactos efetivos delas no nosso planeta, então, precisa de visitar este site interativo. A European Space Agency (ESA) criou uma plataforma que permite acompanhar a mudança da Terra através da visão dos satélites.

O site interativo permite que o visitante tenha acesso à evolução da Terra, tendo em conta os vários fatores que contribuem para a sua poluição.

Site interativo da ESA para acompanhar (e entender) as alterações climáticas

Apesar de se sentir claramente o efeito das alterações climáticas, existem ainda pessoas que não compreendem o efetivo impacto delas no nosso planeta. Por isso, a ESA decidiu criar um site interativo, o Climate from Space, que permite que os visitantes percebam, de forma muito clara e autodidata, a evolução do impacto das nossas ações na Terra, ao longo de várias décadas.

Assim, através do site interativo podemos explorar as observações globais do satélite da ESA. Ou seja, na plataforma conseguimos ver os aspetos chave do nosso clima e a forma como está a evoluir. Isto, porque a agência espacial utiliza globos interativos 3D, mapas e Storytelling.

Explorando o site interativo, é possível observar, de um ponto de vista espacial, os gases com efeito de estufa a subir, os glaciares a derreter e as camadas de gelo a diminuir. Além disso, é possível explorar os padrões de fogos florestais. Tudo isto numa perspetiva evolutiva, isto é, através de dados recolhidos durante décadas.

Dessa forma, é possível conhecer as várias histórias climáticas que vão explicando como e por que razão o clima está a mudar, tendo em conta os vários fatores. Assim, é-nos mais simples entender as alterações climáticas e o impacto que têm na vida quotidiana.

Registos de dados climáticos apresentados de forma interativa

A ESA possui um conjunto de 21 registos de dados climáticos para explorar na plataforma. Estes são gerados pela Climate Change Initiative da agência espacial e incluem os níveis do mar, a sua temperatura e a humidade do solo, bem como a espessura da neve e os gases com efeito de estufa. Além disso, estão disponíveis registos da libertação de dióxido de carbono e metano.

Conforme explicado, o site interativo dá acesso às mesmas observações de satélite que os cientistas utilizam para estudar e compreender as alterações climáticas. Ademais, apoiam várias organizações internacionais, como a United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) e o Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), a fim de impulsionar a mudança de comportamentos.

Site interativo concebido para sensibilizar através do conhecimento

O site interativo concebido pela ESA pretende sensibilizar, tanto sobre o papel dos satélites na monitorização do clima, como a importância de perceber o impacto das alterações climáticas na vida quotidiana. Assim sendo, os visitantes podem ampliar regiões especificas, comparar dados, entre outros recursos.

O Climate from Space mostra como as alterações climáticas estão a afetar pessoas e animais em todo o mundo, através de histórias interativas.

Disse Darren Ghent, cientista de observação da Terra na University of Leicester.

De acordo com a ESA, o site interativo pode ser acedido através do smartphone, bem como através do computador. Além disso, pode ser mostrado em salas de aula e exposições, mas também em casa.

