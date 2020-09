Rolls-Royce já está a desenvolver o seu carro 100% elétrico

Das mais jovens, às mais tradicionais, todas as marcas de automóvel têm no seu horizonte a eletrificação dos seus carros. Alguns, como a Rolls-Royce, poderiam ser mais resistentes à mudança, até porque o seu segmento de clientes é tradicional, com preferências na elegância madura. No entanto, a marca do grupo BMW já tem planos para lançar o seu carro 100% elétrico. A data de lançamento será “nesta década” sem um ano que possa ser balizado na oferta da Rolls-Royce.

A marca de luxo britânica quer construir um elétrico de raiz, e não equaciona sequer a passagens pelos híbridos.

Rolls-Royce irá ter um carro elétrico ainda nesta década

O Grupo BMW tem um ambicioso plano de lançamentos elétricos para os próximos anos. De acordo com o cronograma da fabricante alemã, em 2023 terá um total de doze veículos elétricos entre os BMW e a sua outra marca britânica, a MINI. No entanto, no momento não há detalhes dos planos de eletrificação da terceira empresa do grupo, a Rolls-Royce.

O mercado não tem poupado as marcas luxuosas da pressão para a eletrificação da sua oferta. Como tal, e segundo o diretor-executivo da Rolls-Royce, Torsten Müller-Ötvös, a marca já está a trabalhar no seu primeiro carro elétrico, que não será derivado de nenhum dos seus modelos térmicos (Ghost, Wraith, Dawn, Phantom).

Portanto, e pelas palavras do responsável, iremos ver um veículo dedicado (embora possa usar a plataforma dos seus irmãos de combustão).

Híbridos não estão nos planos da marca de Goodwood

Nas declarações do responsável, a marca também tem planos bem definidos quanto à transição dos motores térmicos para os elétricos. Assim, a passagem não se fará com os híbridos plug-in pelo meio. Além disso, a transição para a mobilidade elétrica não será gradual, irá passar logo para um modelo 100% elétrico.

Embora a marca afirme que no momento os seus clientes não procuram automóveis desse tipo, as restrições de tráfego que estão a surgir nas principais cidades do mundo provavelmente mudarão essa situação no curto prazo.

Curiosamente, e de acordo com os relatórios da empresa, os carros elétricos também não estão bem adaptados ao estilo de vida dos seus clientes. Na verdade, o fabricante acredita que o universo Rolls-Royce não se coaduna com “agarra no cabo elétrico para ligar o carro”, uma tarefa manual que não combina com a “experiência Rolls Royce”.

Portanto, parte já daqui uma pista importante. Isto é, os Rolls-Royces elétricos poderão ter carregamento por indução, uma tecnologia na qual a BMW tem vindo a desenvolver há algum tempo.

Para quando sairá o primeiro Rolls-Royce elétrico?

Torsten Müller-Ötvös afirma que o primeiro modelo elétrico da marca chegará “ao longo desta década”, data claramente incógnita. Contudo, e olhando para o panorama das outras marcas quando fizeram este tipo de anúncio, poderíamos apontar 2026 como a altura em que a BMW provavelmente já terá as suas baterias de eletrólito sólido desenvolvidas pela Solid Power.

