Opel Manta-e deverá ser revelado no Salão Automóvel de Munique. Mas há mais novidades

O Salão Automóvel de Munique abre as portas de 5 a 10 de setembro e será uma montra para o que o mercado automóvel vai apresentar já no próximo ano. A Opel deverá apresentar neste certame muitas novidades, entre elas o elétrico Manta-e.

Opel: Este salão automóvel promete muitas novidades

O Salão Automóvel de Munique, criado para suceder ao extinto Salão Automóvel de Frankfurt, promete uma segunda edição em grande estilo, mais representativa da última em plena pandemia de Covid-19 e com um grande número de representantes, alguns deles com o lançamento no mercado adiado até à sua estreia neste certame alemão.

As grandes novidades do segundo semestre do ano, com uma tremenda incursão asiática, juntamente com os modelos que serão comercializados no primeiro semestre de 2024, serão verdadeiras estrelas. A marca automóvel, que começou a fabricar em 1862 máquinas de costura, está mais forte no setor dos elétricos e já confirmou que o novo Astra Sports Tourer Electric estará presente no grande salão alemão.

Além disso, outro ícone das estradas, como o pequeno Corsa, aparecerá depois do facelift a que foi sujeito, assim como a sua nova variante Corsa Electric de emissões zero. Duas estreias europeias muito importantes e uma terceira que promete cativar o grande público, mas sobre a qual a empresa não deu quaisquer pistas.

Novo Manta elétrico é uma das inovações mais aguardadas

A Opel tem quatro grandes inovações na manga que ainda não anunciou. Estamos certos de que irá aumentar a gama de automóveis elétricos de grandes dimensões até 2025, o mais tardar, e lançará um concept car que antevê um novo modelo, incluindo o sucessor do Opel Insignia. Há indícios relativamente fortes.

Atualmente, o Grandland é o modelo da gama que não só assume o seu papel de SUV de grandes dimensões, como também o de porta-estandarte. Um papel temporário que inclui também o substituto do Opel Crossland, cujo desenvolvimento já foi revelado nos últimos testes de inverno com uma estrutura baseada na nova geração do compacto. Dois modelos extremamente importantes para o construtor alemão a partir do Stellantis, que já se tornou uma referência para o gigante franco-italiano.

Não podemos esquecer a reinterpretação moderna do Opel Manta-e, um dos automóveis mais procurados dos últimos tempos, no qual a empresa sediada em Russelheim deposita grandes esperanças, apostando mais num crossover do que num desportivo puro-sangue com até 700 quilómetros de autonomia.

Mais remota é a possibilidade de uma antevisão conceptual do substituto do Opel Grandland, cujo futuro já foi confirmado como sendo totalmente elétrico. O sucessor do antigo Zafira também é esperado em meados de 2025, tornando a grande surpresa da Opel cada vez mais importante - e ainda faltam pouco mais de três meses.