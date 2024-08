E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, analisámos o novo smartphone Google Pixel 9 Pro XL, ensaiámos o Renault Symbioz, experimentámos os novos OPPO Reno12, falámos da chegada do Raspberry Pi 5 "low cost", e muito mais.

Na semana passada, a Google lançou a funcionalidade Zoom Enhance no Pixel 8 Pro. A nova série Pixel 9 já estará pronta a usar, claro. Para mostrar como consegue reinventar qualquer fotografia, a Google publicou agora imagens que mostram do que é capaz.

O Departamento dos Transportes dos Estados Unidos da América (EUA) apresentou um novo plano de segurança rodoviária a nível nacional, por via do qual os automóveis comunicarão entre si. A tecnologia Vehicle-to-everything (V2X) poderá evitar centenas de milhares de acidentes, segundo estimado.

O mini PC Raspberry Pi é o mais popular no seu segmento. Com uma pequena, mas poderosa placa, é possível ter um autêntico mini servidor com os mais diversos serviços. Recentemente a Raspberry Pi Foundation lançou uma nova versão "low cost" do Raspberry Pi 5.

A corrida espacial tem apenas alguns protagonistas, pois nem todos os países e agências têm capacidade de trabalhar a exploração do espaço de forma eficiente. Assim sendo, num marco para a indústria espacial da Polónia, o seu satélite EagleEye foi lançado com sucesso para a órbita da Terra.

Depois do sucesso que foi o Pixel 8 Pro, a Google resolveu dar mais um passo e apresentar um novo smartphone. O Pixel 9 Pro XL inaugura uma era e traz mais na plataforma que já esperávamos. Vamos conhecer o Pixel 9 Pro XL e mostrar tudo o que a Google deu a este novo smartphone, que vai muito além do ecrã maior.

A Eco Wave Power Global AB, uma empresa especializada em tecnologia de energia das ondas onshore, iniciou oficialmente o seu primeiro projeto de energia das ondas à escala de megawatts (MW) no Porto, Portugal.

A Renault lançou um SUV equilibrado, com características de um carro familiar, linhas desportivas, recheado de tecnologia e adequado - diríamos nós - para uma família jovem. Mas será que o Renault Symbioz é um bom carro?

A OPPO é sinónimo de inovação no mundo dos smartphones. A marca deu mais um passo e, para complementar a série Reno 12, lançou mais 2 modelos, em Portugal: o Reno12 F 5G e o Reno12 FS 5G. Estes dispositivos vêm equipados com recursos de IA, que prometem redefinir a experiência de utilização de smartphones, tornando-os mais inteligentes e intuitivos.

O ambicioso plano de construção de um enorme parque solar no norte da Austrália, que transmitiria energia por cabo submarino para Singapura, está mais perto de ser concretizado, depois de o governo australiano ter concedido a aprovação ambiental para o projeto de 19 mil milhões de dólares.

Para os viajantes, a chegada ao aeroporto pode ser desesperante, com filas e processos, muitas vezes, infindáveis. Para facilitar, num aeroporto em Abu Dhabi, o embarque será feito por via de dados biométricos.

Chama-se Janusz Racz, tem 67 anos e foi o primeiro paciente a receber a primeira vacina do mundo contra o cancro do pulmão. Os testes em seres humanos começaram agora, no Reino Unido.

Investigadores criaram um método para extrair lítio de água salgada a um custo muito inferior ao que é necessário para fazer o mesmo utilizando os métodos de extração atuais. Os avanços nesta matéria podem ter um impacto positivo, por exemplo, no preço associado a baterias.