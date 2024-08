Lançado Raspberry Pi 5 “low cost”! Está disponível por apenas 50 dólares

O mini PC Raspberry Pi é o mais popular no seu segmento. Com uma pequena, mas poderosa placa, é possível ter um autêntico mini servidor com os mais diversos serviços. Recentemente a Raspberry Pi Foundation lançou uma nova versão "low cost" do Raspberry Pi 5.

O Raspberry Pi é um popular mini-computador que rapidamente cativou os utilizadores graças ao seu pequeno tamanho e enorme potencial, já para não falar do facto de ser um equipamento compacto e barato que podemos levar para qualquer lado. Desde 2023 estava no mercado o Raspberry Pi 5, mas agora foi lançado uma versão mais em conta.

Raspberry Pi 5 tem "apenas" 2GB de RAM

Sendo uma versão mais económica, o novo Raspberry Pi 5 tem apenas 2GB de RAM. Por um valor a rondar os 45 euros (50 dólares), o novo Raspberry Pi 5 é altamente poderoso, sendo 150 vezes mais rápido que a versão original lançada em 2012.

Esta nova versão do Raspberry Pi 5 vem com um novo SoC. O "novo", mais concretamente reajustado BCM2712C1 é um SoC com elevado desempenho, que vem com processador quad-core Arm Cortex-A76 a 2,4GHz.

É verdade que 2GB de RAM pode ser pouco para determinadas aplicações, mas pode ser mais que suficiente para alguns projetos. Há também rumores que poderá ser lançado um Raspberry Pi 5 com 1GB de RAM.