iServices lança Cabo USB-C com ecrã LED

A iServices lançou o seu mais recente acessório tecnológico, um Cabo USB-C com ecrã LED, com carregamento a 240W. Este cabo garante conectividade inteligente e carregamento ultrarrápido e eficiente.

Com um design robusto e um LED indicador de carregamento, este cabo permite aos utilizadores monitorizar facilmente o estado da ligação, oferecendo mais conveniência no dia a dia. Além disso, a sua construção com materiais de alta durabilidade garante maior resistência ao uso contínuo, tornando-o ideal para quem precisa de um acessório fiável e eficiente.

Principais Características do cabo USB-C com ecrã LED

Conector USB-C para USB-C Compatível com a mais recente geração de dispositivos, incluindo smartphones, tablets e laptops.

LED Indicador Um sinal luminoso permite verificar rapidamente se o dispositivo está a carregar.

Carregamento Rápido Suporta carregamento eficiente para garantir maior autonomia em menos tempo.

Design Reforçado Construção robusta para maior durabilidade e resistência ao desgaste.



Indicador LED de Energia – Saiba Quando Está a Carregar!

A luz LED incorporada permite ver instantaneamente quando a energia está a fluir, eliminando dúvidas.

Perfeito para ambientes escuros—não há necessidade de procurar a porta de carregamento.

Proteção Inteligente do Chip

Evita sobrecarga, sobreaquecimento e curtos-circuitos, garantindo segurança para os seus dispositivos.

Assegura uma entrega de energia estável para evitar danos na bateria.

Compatível com Carregadores de Carro de Alta Potência & PowerBanks

Funciona perfeitamente com carregadores de carro de 140W+, permitindo carregamento rápido em viagem.

Ideal para powerbanks – o indicador LED ajuda a monitorizar o estado do carregamento em tempo real.

Construção de Alta Qualidade para Transmissão de Energia Estável

Cabo trançado em nylon reforçado para durabilidade extra e 5X mais resistência ao desgaste.

Carregamento Ultra-Rápido – Até 240W de Potência!

Suporta USB-C PD 3.1 até 240W (48V/5A) – ideal para MacBook Pro, portáteis gaming e dispositivos de alta potência.

Compatível com carregadores de 140W, 100W, 65W e potências inferiores, tornando-o extremamente versátil.

Perfeito para carregadores GaN, garantindo eficiência energética e menor aquecimento.

Dispositivos Compatíveis com USB 2.0 para Transferências a 480Mbps

Smartphones & Tablets

Dispositivos Android (Samsung, Google Pixel, etc.)

iPads com USB-C (limitado a velocidades USB 2.0)

Armazenamento Externo & Pen Drives

Pen drives USB-C (limitadas a 480Mbps)

SSDs externos (mais antigos)

Portáteis & Computadores

MacBooks, Windows PCs e Chromebooks

Funciona para transferências de ficheiros, mas mais lento que USB 3.0+

Impressoras & Scanners

Utilizado para transferências de documentos e imagens entre PCs

Sistemas de Infoentretenimento de Carro & Dispositivos Multimédia

Sincronização de música, vídeos e ficheiros para sistemas de carro ou Smart TVs

Vânia Guerreiro, Diretora de Marca e Comunicação, da iServices, refere que...

Na iServices procuramos sempre inovar e oferecer soluções tecnológicas que facilitem a vida dos consumidores. Este novo Cabo USB-C com um ecrã LED não é apenas um acessório, mas sim uma resposta às necessidades de quem procura praticidade e eficiência no carregamento e na transferência de dados. Estamos entusiasmados por trazer este produto para o nosso portfólio da Marca iS e acreditamos que irá fazer a diferença no dia a dia dos nossos clientes. Este cabo é o ideal para utilizadores que precisam de carregamento ultrarrápido e transferências de ficheiros ocasionais

O novo Cabo USB-C com LED custa 24,95€ e está disponível na loja online e nas lojas físicas da iServices.