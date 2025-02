E… já temos data de lançamento para Dune: Awakening

Eis que a Funcom revelou a data oficial de lançamento de Dune: Awakening, o seu jogo survival que decorre no fantástico universo de Dune. Venham saber quando é que o jogo é lançado.

Dune: Awakening, já tem data de lançamento: 20 de maio deste ano. Atenção que esta data é para o lançamento para PC, sendo que as versões de consola, serão disponibilizadas mais adiante no decorrer do ano.

Entretanto, já é possível fazer o download do Character Creator & Benchmark Mode de Dune: Awakening, o que possibilitará aos jogadores, a recepção de um código para a skin exclusiva da faca Frameblade, que pode ser resgatado no lançamento do jogo. Depois de criada, a personagem pode ser guardada e posteriormente importada para o jogo no lançamento.

Para além da criação de personagens, este modo de benchmark permite verificar o desempenho do hardware e a compatibilidade do sistema enquanto se assiste a algumas cenas épicas do jogo, incluindo um voo com um ornitóptero e um encontro dramático com um colossal verme da areia.

Inspirado no lendário romance de ficção científica de Frank Herbert e nos filmes premiados da Legendary Entertainment, Dune: Awakening foi criado pelos veteranos programadores da Funcom para oferecer uma experiência que agrade tanto aos entusiastas de Dune como aos fãs de jogos de sobrevivência.

Dune: Awakening é, por todas estas razões e mais algumas, um jogo de sobrevivência bastante ambicioso. A sua ação decorre no planeta mais perigoso do universo: Arrakis, único local onde existe a Especiaria.

Quer o jogador seja fã de Dune ou não, o vasto mundo irá mergulhá-lo numa experiência épica que se inspira tanto na obra-prima de ficção científica de Frank Herbert como nos filmes de sucesso de Denis Villeneuve. O objetivo da Funcom é o de levar os jogadores numa viagem de recolha e sobrevivência até ao controlo do próprio planeta.

O jogo base custa 49,99€, e as reservas começarão em breve. Os jogadores que fizerem a reserva de Dune: Awakening receberão também o Terrarium of Muad'Dib, uma bonita decoração para a base que alberga o icónico rato do deserto. Como dica, a Funcom aconselha os jogadores a observá-lo atentamente no seu dia-a-dia, pois é sábio nos caminhos do deserto. E o deserto de Arrakis esconde muitos perigos!

20 de maio deste ano será quando Dune: Awakening vai ser lançado para PC. As versões de consola seguirão mais adiante.