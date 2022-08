Dune: Awakening anunciado pela Funcom

A Gamescom encontra-se a decorrer em Colónia e as novidades já começaram a fluir, como era de esperar.

A Funcom anunciou o seu jogo que se encontra em desenvolvimento, e que decorre num universo bem conhecido, Dune: Awakening.

Em desenvolvimento pelos estúdios Funcom sediados na Noruega, Dune: Awakening decorre no mítico planeta Arrakis, o único planeta onde existe a Especiaria (Especiaria Melange), o que aliás, foi a causa para as eternas guerras entre as famílias Atreides e Harkonnen.

Dune: Awakening bebe inspiração da obra original de Frank Herbert e, claro, do filme de Denis Villeneuve sendo que durante a Opening Night da Gamescom, recebeu um novo trailer, antecipando um pouco o que o jogo irá apresentar.

Dune: Awakening é um Open World Survival MMO, ou seja, um jogo online persistente de mundo aberto e que decorre em Arrakis, o único planeta onde a Especiaria Melange pode ser colhida.

O jogo combina a capacidade de superação e a criatividade exigida pelos jogos de sobrevivência, com a componente social de grande escala dos jogos multijogador persistentes, num único MMO ambicioso de mundo aberto. O objetivo dos jogadores, será o de conseguir o domínio no vasto e perigoso mundo de Arrakis, onde muitos outros milhares de jogadores tentarão precisamente o mesmo.

O jogador terá de construir abrigos contra as impiedosas tempestades de areia (Tempestades de Coriolis) que assolam o planeta, manter o seu fato em condições para poder sobreviver na superfície árida do planeta e terá ainda de dominar as Artes do Antigamente para poder se aventurar no deserto profundo. Isto, enquanto tenta evitar ser devorado pelos gigantescos Vermes da Areia que habitam o planeta ou ser eliminado pelos restantes jogadores.

Curiosidade o facto da Funcom indicar que as tempestades de Coriolis chegam mesmo a alterar a morfologia da superfície do planeta, podendo esconder (ou revelar) muitas riquezas e locais importantes escondidos.

No processo de controlo da Especiaria, os jogadores irão também encetar violentos confrontos e entrar em guerras com outros adversários. No entanto, nem só com o recurso à guerra se vencem os conflitos e também haverá alguma diplomacia e intriga à mistura.

Sabe-se ainda que haverá espaço para a melhoria continua do nosso personagem e das suas habilidades, sendo de prever a existência de uma árvore de habilidades desbloqueáveis.

Segundo Rui Casais, CEO da Funcom, "A Funcom tem superado as expectativas do género MMO durante cerca de 20 anos. Está enraizado na nossa forma de trabalhar tal como pode ser visto em Conan Exiles, o nosso primeiro grande êxito em jogos de sobrevivência. Com Dune: Awakening estamos a criar a junção entre o MMO a dinâmica de sobrevivência para criar algo realmente único e ambicioso".

Dune: Awakening encontra-se previsto ser lançado para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X. Apesar de ainda não ter data concreta de lançamento, já é possível o registo na Beta, aqui.