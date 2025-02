Artistas como New Order lançam álbum mudo em protesto contra a IA

Os artistas estão reticentes relativamente à chegada da Inteligência Artificial (IA), temendo a apropriação do seu trabalho pela tecnologia e outro potenciais problemas que podem resultar da sua utilização. Em protesto, um grupo de artistas lançou um álbum mudo, com gravações de estúdios e espaços de atuação vazios.

Mais de 1000 artistas e músicos, incluindo Kate Bush, Damon Albarn, Sam Fender e Annie Lennox, gravaram um álbum mudo, em protesto.

Segundo os artistas, as alterações propostas à lei dos direitos de autor, no Reino Unido, poderão levar a que os criativos sejam substituídos por IA.

O Governo do Reino Unido planeia criar uma isenção aos direitos de autor para o treino da IA, pelo que as empresas de tecnologia não precisariam de uma licença para utilizar material protegido por esses direitos.

Assim sendo, de nome Is This This What We Want?, o álbum inclui gravações de estúdios e espaços de atuação vazios, ouvindo-se o cenário que os artistas preveem, caso as alterações se concretizem.

A lista das músicas transmite a mensagem: "O governo britânico não deve legalizar o roubo de música para beneficiar as empresas de IA".

O álbum envolve artistas, como Billy Ocean, Tom Grennan, New Order, Simon Le Bon, Tori Amos, Pet Shop Boys, The Clash, Bashy, Jamiroquai e Imogen Heap, juntamente com uma série de compositores, maestros e organizações, como Hans Zimmer, e o Royal Albert Hall e a Royal Liverpool Philharmonic Orchestra.

Conforme a informação avançada, os lucros serão doados à instituição Help Musicians.

Artistas protestam contra as mudanças à lei dos direitos de autor

Segundo os críticos do plano do Governo britânico, este não reembolsa os artistas pela recriação e cópia do seu trabalho por parte da IA, sufoca a criatividade e o regime de auto-exclusão proposto representa um encargo desnecessário para os artistas.

A proposta do governo entregaria o trabalho de uma vida dos músicos do país a empresas de IA, gratuitamente, permitindo que essas empresas explorassem o trabalho dos músicos para os ultrapassar. É um plano que não só seria desastroso para os músicos, como é totalmente desnecessário. O Reino Unido pode ser líder no domínio da IA sem ter de atirar para debaixo do autocarro as nossas indústrias criativas, que são líderes mundiais.

Afirmou Ed Newton-Rex, o ativista que organizou o álbum, acrescentando que o projeto "mostra que, por mais que o governo tente justificá-lo, os próprios músicos estão unidos na condenação total deste plano mal pensado".