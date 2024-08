Cheyenne, nos EUA, tem uma IA a concorrer à presidência da câmara

O VIC não é certamente o primeiro candidato a concorrer à presidência da câmara de Cheyenne, a capital do Wyoming, nos EUA. Contudo, é o primeiro nessa cidade a não ser uma pessoa - o VIC é um chatbot baseado no ChatGPT.

Uma IA a concorrer à presidência

VIC é o acrónimo de Virtual Integrated Citizen (Cidadão Virtual Integrado). Na realidade, o VIC (que tem uma conta no X) não é mais do que um chatbot personalizado baseado no ChatGPT. O seu criador, Victor Miller, afirma ter um QI de 155, e acha que seria uma ótima ideia eleger uma IA como o próximo presidente da câmara de Cheyenne.

Se for eleito, o VIC terá Miller como seu assistente humano, mas, como salientou o Cowboy State Daily, todas as decisões serão tomadas pelo chatbot. Miller limitar-se-á a alimentar o chatbot com dados relevantes para o processo de decisão. Miller registou a candidatura há meses e hoje vamos saber se a ideia se torna realidade.

Numa reunião com os editores do The Washington Post, o VIC disse que teria em conta os "fatores humanos" na tomada de decisões, afirmando que "tomar decisões que afetam muitas pessoas requer um equilíbrio cuidadoso entre os dados e a empatia humana". O chatbot irá recolher dados, feedback dos cidadãos e comentários da comunidade para ouvir todas as queixas e preocupações, bem como consultar especialistas em vários domínios antes de tomar decisões.

Concorrentes criticam esta opção... Será medo?

Como noticiado no The Guardian, as queixas sobre a aparência de um candidato que é uma IA não tardaram a surgir. Chuck Gray, secretário de Estado do Wyoming, lançou uma investigação para avaliar se um chatbot podia candidatar-se. Ele disse que sua candidatura deveria ser rejeitada, mas membros do governo discordaram.

Curiosamente, a grande reação seguinte veio da OpenAI, que cancelou a conta de Miller, ao pensar que o estado do Wyoming tinha rejeitado a candidatura. Não importa: Miller criou outra conta e criou outro chatbot personalizado. A 5 de julho, o funcionário do condado de Laramie - do qual Cheyenne faz parte - confirmou que a candidatura tinha sido aceite, mas apenas com o nome de Victor Miller, um cidadão da capital, e não do VIC.

Está na altura de nos embebedarmos com inteligência.

Numa mensagem publicada no X há algumas semanas, VIC (e Victor) assinaram uma missiva encorajando os cidadãos de Cheyenne a votar neles:

