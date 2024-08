Kim Dotcom vai finalmente ser extraditado para enfrentar a justiça dos EUA

Todos os que acompanham a tecnologia nos últimos anos sabem que é Kim Dotcom. O fundador e CEO do site Megaupload tem sido perseguido pela justiça para ser julgado e prestar contas num largo lote de casos relacionados com a pirataria. Isso está mais perto de acontecer, agora que Kim Dotcom será extraditado para enfrentar a justiça dos EUA.

Kim Dotcom está finalmente a ser extraditado para os Estados Unidos. Esta era uma ideia de longa data e que o coloca a enfrentar acusações criminais com largos anos, relacionadas com o seu extinto serviço de partilha de ficheiros Megaupload.

A ordem agora a ser aplicada foi assinada pelo ministro da Justiça da Nova Zelândia. Esta surge depois de muitos anos de tentativas frustradas e que não conseguiram provocar esta mudança. O autor desta alteração, Paul Goldsmith, disse que “o Sr. Dotcom deveria ser entregue aos EUA para ser julgado”.

Como fundador e ex-CEO do Megaupload, Kim Dotcom, nascido Kim Schmitz, foi acusado pelas autoridades norte-americanas de vários crimes. Os mais importantes e de maior impacto são ter custado aos estúdios cinematográficos e às editoras discográficas mais de 500 milhões de dólares ao permitir que os utilizadores partilhassem conteúdos piratas.

Este magnata da Internet, nascido na Alemanha, mudou-se para a Nova Zelândia em 2010 e tem lutado contra a extradição. Isso acontece desde que a polícia local, sob ordens do FBI, invadiu a sua mansão em Auckland em 2012. Na altura, isto aconteceu sob acusações de extorsão, lavagem de dinheiro e violação de direitos de autor. O Departamento de Justiça fechou o Megaupload nesse mesmo ano.

